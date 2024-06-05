Лицей БГУ объявил старт приемной кампании. Кого возьмут без экзаменов?

Опубликовано: 05.06.2024 17:37 , Обновлено: 05.06.2024

Лицей Белорусского государственного университета (БГУ) сообщил о начале вступительной кампании в учреждении. Документы запланировали принимать до 15 июня включительно.

Как рассказала пресс-служба БГУ, зачислять в десятые классы будут по результатам двух письменных экзаменов, которые пройдут 18, 20, 22, 25 и 27 июня. Есть и резервные дни для сдачи испытаний - 29 июня и 1 июля.

Лицей БГУ запланировал принять в этом году 264 учащихся. Учреждение предлагает обучение по двенадцати профилям: биологическому, гуманитарному, информатико-математическому, информатико-физическому, историко-обществоведческому, обществоведческому, математическому, физическому, филологическому, химическому, географическому и экономическому.

Как сообщили в пресс-службе, уже работает «Личный кабинет абитуриента». Там поступающим нужно будет указать личные данные, выбрать профиль (-и) обучения, ввести средний балл свидетельства о базовом образовании и не только.

После регистрации абитуриент узнает место проведения, даты экзаменов, которые организуют в учебных корпусах университета. Кроме того, в “Личном кабинете абитуриента” опубликуют результаты вступительных экзаменов.

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После регистрации нужно будет с 12 по 15 июня занести документы в приемную комиссию Лицея БГУ по адресу: г. Минск, ул. Ульяновская, д. 8.

В пресс-службе университета отметили, что победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, а также обладателей рекомендации наблюдательного совета Национального детского технопарка зачислят в лицей без экзаменов.

Кстати, победители многих олимпиад могут поступить без вступительных испытаний и в вузы. Telegraf.news приводил перечень таких интеллектуальных состязаний.

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