В лесах Беларуси устанавливают скрытые камеры для слежки за любителями березового сока. За что штрафуют?

Опубликовано: 03.04.2023 13:15 , Обновлено: 16.05.2023

В белорусских лесах начали ставить камеры, чтобы с их помощью ловить любителей березового сока. А точнее тех, кто неправильного его собирает. За нарушения белорусам грозит внушительный штраф в 740 рублей.

Например, за незаконную сборку сока в этом сезоне уже успели поймать мужчину в Гродненской области. Сначала на участке, не предназначенном для заготовки, лесник заметил в березе отверстия, сделанные сверлом, а также пакеты. После чего рядом установили фотоловушки.

На камеру попал мужчина, который приехал за соком на лошади. Нарушителя вычислили без проблем. Увидев доказательства, он признался в содеянном. Его привлекли н к административной ответственности.

Как рассказали в Гродненском лесхозе, датчик “ловушки” реагирует на движение и делает фотографию. После этого уведомление приходит лесной охране.

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Специалисты напомнили, что белорусам можно заготавливать березовик самим, однако только на отведенных участках. Для этого нужно прийти в лесничество, где вам дадут лесной билет, укажут участки, проведут инструктаж, а также проследят за методом подсочки.

Ранее Телеграф писал, что за сбор сока без разрешения лесхоза предусмотрена административная ответственность. Физическому лицу — предупреждение или штраф до 20 базовых величин (на сегодня — 740 рублей). Это прописано в статье 16.19 Кодекса об административных правонарушениях.

Кому из белорусов дадут штраф в 740 рублей за сбор березового сока? Рассказали в лесхозах