В квартирах Гродно включили отопление. Где ещё станет теплее с 7 октября?

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Опубликовано: 07.10.2024 13:09 , Обновлено: 07.10.2024

В понедельник утром, 7 октября, Гродненский городской исполнительный комитет сообщил о подаче тепла в жилые дома и квартиры жителей города. В четверг, 3 октября, аналогичное решение приняли относительно объектов социальной инфраструктуры: общежитий, гостиниц, колледжей и вузов, музеев, бань и т.д. Кроме того, о тёплых батареях сообщили и власти Могилёва: их жителям региона пообещали также с 7 октября.

В официальном Telegram-аккаунте Гродненского горисполкома сообщили, что, начиная с сегодняшнего дня, в городе над Неманом станет теплее. Власти отметили, что “температура только снижается”, а потому было принято решение включить отопление не только в объектах социальной инфраструктуры, как это сделали раньше, но и в жилых домах.

[info_b]Напомним, решение о подаче тепла в жилой фонд органы исполнительной власти принимают, ориентируясь на температурные режимы: на улице должно быть +8°С на протяжении 3 дней. Кстати, в прошлом году тепло в домах и квартирах Гродно дали чуть позже, 15 октября.[/info_b]

При этом в “Гродноэнерго” добавили, что сегодня батареи станут тёплыми также в квартирах жителей Лиды и Сморгони. Согласно распоряжениям местных райисполкомов, энергоснабжающие организации приступили к включению отопления в жилых домах, общежитиях, учреждениях образования, музеях, домах культуры, библиотеках и гостиницах, передало информагентство БелТА.

“При повышении среднесуточных температур наружного воздуха выше +8°С отопление помещений будет производиться в режиме протапливания”, — отметили в организации.

Где ещё включили отопление?

Председатель Могилёвского горисполкома Александр Студнев сообщил о подаче тепла в объекты социальной сферы. Ожидается, что с 7 октября батареи станут горячими в детских садах, школах, больницах, музеях, архивах, библиотеках и т.д. О том, когда дадут тепло в жилые дома, пока неизвестно.

Обновлено В свою очередь Брестский горисполком сообщил, что со вторника, 8 октября, отопление дадут в детские сады, школы, медучреждения, музеи и другие объекты социальной сферы. Что касается жилого фонда, там станет теплее чуть позже, 11 октября.

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