В «Козловичах» откроют зону ожидания электронной очереди – ГТК Беларуси

Опубликовано: 30.12.2023 00:42 , Обновлено: 30.12.2023

С 1 января начнет функционировать зона ожидания электронной очереди перед пунктом пропуска «Козловичи». Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Пока зона ожидания рассчитана на 140 машино-мест, сообщили в таможенном комитете, но уточнили, что количество стояночных мест будет расширено.

«Здесь созданы необходимые условия для пребывания водителей: установлены электронные табло с информацией о движении электронной очереди, работает магазин, оборудованы санитарные зоны. В целях безопасности ведется круглосуточное видеонаблюдение», – рассказали в ГТК.

Зона ожидания располагается в двух местах:

на тыловой площадке ТЛЦ «Брест-Белтаможсервис-2»;

на территории стоянки «Северная».

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Зону уже ввели в эксплуатацию в тестовом режиме, сообщили в ГТК. [info_b]Пункт пропуска «Козловичи-Кукурыки» расположен с белорусской стороны на пограничном переходе с Польшей, недалеко от населенного пункта Козловичи Брестской области. «Козловичи» – наиболее крупный пункт таможенного оформления большегрузов на западном направлении. Пропускная способность пункта пропуска «Козловичи» составляет до 2000 грузовых в сутки в обоих направлениях. Пункт пропуска «Кукурыки» способен пропускать до 2000 грузового транспорта смешанного типа. Протяженность пограничного перехода на границе «Козловичи-Кукурыки» от шлагбаума Пограничного комитета РБ на въезде в пункт пропуска «Козловичи» до шлагбаума на выезде из пункта пропуска «Кукурыки» составляет 2 км.[/info_b]

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