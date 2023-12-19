Таможня рассказала, сколько телевизоров в год могут купить белорусы за границей. А смартфонов?
Таможенный комитет Беларуси 19 декабря сообщил, что белорусы имеют право получить по почте, например, из зарубежных интернет-магазинов многие бытовые устройства, например, телевизоры или смартфоны. Но есть ограничения на количество. А что будет, если его превысить?
Речь [link href=“https://t.me/customs_bel/2157” rel=“noopener” target=“_blank”] идёт [/link] о товарах для личного пользования, пересылаемых международными отравлениями.
[info_b]К товарам для личного пользования таможенники относят товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом или несопровождаемом багаже.[/info_b]
Таким образом, если белорус, вдруг получит более одного телевизора в год к нему могут возникнуть вопросы, зачем столько. А таможенники могут потребовать уплатит пошлину.
Так, не более 1 единицы в течение календарного года белорусам можно получить:
- монитор,
- телевизор,
- ноутбук или нетбук,
- игровая приставка,
- видеокарта (видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графический ускоритель, графическая плата (карта),
- майнеры криптовалют,
- блок питания к персональному компьютеру,
- фотоаппарат,
- микроволновая печь,
- кофемашина (кофеварка электрическая),
- аппарат для татуажа.
В количестве не более 2 единиц в течение календарного года белорусам можно получить по почте из-за границы такие гаджеты:
- мобильный телефон,
- планшетный компьютер,
- графический планшет,
- УФ-лампа для маникюра,
- автомагнитола,
- криптокошелек.
Кстати, Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил продлить ещё на полгода действие установленных лимитов на беспошлинный ввоз товаров из-за рубежа. Лимит в 1000 евро будет действовать в Беларуси как минимум до 1 апреля 2024 года.
Белорусам продлили на полгода лимит беспошлинного ввоза товаров из-за границы в 1000 евро