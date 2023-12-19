Таможня рассказала, сколько телевизоров в год могут купить белорусы за границей. А смартфонов?

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Опубликовано: 19.12.2023 18:36 , Обновлено: 19.12.2023

Таможенный комитет Беларуси 19 декабря сообщил, что белорусы имеют право получить по почте, например, из зарубежных интернет-магазинов многие бытовые устройства, например, телевизоры или смартфоны. Но есть ограничения на количество. А что будет, если его превысить?

Речь [link href=“https://t.me/customs_bel/2157” rel=“noopener” target=“_blank”] идёт [/link] о товарах для личного пользования, пересылаемых международными отравлениями.

[info_b]К товарам для личного пользования таможенники относят товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом или несопровождаемом багаже.[/info_b]

Таким образом, если белорус, вдруг получит более одного телевизора в год к нему могут возникнуть вопросы, зачем столько. А таможенники могут потребовать уплатит пошлину.

Так, не более 1 единицы в течение календарного года белорусам можно получить:

монитор,

телевизор,

ноутбук или нетбук,

игровая приставка,

видеокарта (видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графический ускоритель, графическая плата (карта),

майнеры криптовалют,

блок питания к персональному компьютеру,

фотоаппарат,

микроволновая печь,

кофемашина (кофеварка электрическая),

аппарат для татуажа.

В количестве не более 2 единиц в течение календарного года белорусам можно получить по почте из-за границы такие гаджеты:

мобильный телефон,

планшетный компьютер,

графический планшет,

УФ-лампа для маникюра,

автомагнитола,

криптокошелек.

Кстати, Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил продлить ещё на полгода действие установленных лимитов на беспошлинный ввоз товаров из-за рубежа. Лимит в 1000 евро будет действовать в Беларуси как минимум до 1 апреля 2024 года.

Белорусам продлили на полгода лимит беспошлинного ввоза товаров из-за границы в 1000 евро