Менял номера и находил водителей. В ГТК обвинили казахстанца в незаконном ввозе авто в Беларусь

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Опубликовано: 13.12.2023 17:27 , Обновлено: 13.12.2023

Белорусские таможенники сообщили, что вместе с Федеральной таможенной службой РФ раскрыли схему незаконного ввоза на территорию ЕАЭС легковых машин – под видом авто, уже зарегистрированных в другой стране.

Установили 28 машин, ввезенных по такой схеме, рассказали в Государственном таможенном комитете.

«Автомобили с видоизмененными идентификационными номерами ввозили через белорусско-литовскую границу с использованием номерных знаков и свидетельств о регистрации от транспортных средств, зарегистрированных в Казахстане», – уточнили в комитете.

Источник сообщил, что в Минске задержали организатора, гражданина Казахстана, и члена группы, гражданина Беларуси. Они как раз ехали на двух незаконно ввезенных автомобилях.

В Витебске задержали еще три машины, которые ввезли ранее, сообщили в ГТК.

В ведомстве подсчитали сумму неуплаченных таможенных платежей за эти авто: около 150 тысяч рублей.

Как рассказал сам организатор схемы ввоза, после видоизменения на территории Литвы идентификационных номеров автомобилей он искал белорусов, готовых за денежное вознаграждение ввозить эти машины на территорию Беларуси. И находил.

Ранее Телеграф писал, что Госавтоинспекция предложила белорусам новую услугу – проверку транспортного средства по ведомственной базе данных ГАИ МВД Беларуси. Узнали, во сколько обойдётся такая справка и какую информацию об авто готова предоставить Госавтоинспекция.

ГАИ предложила белорусам «пробивать» авто перед покупкой по своей базе. Сколько стоит новая услуга?