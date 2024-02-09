В комитете по образованию Минска озвучили цену на путевку в дневные лагеря. Кто пойдет на каникулы в феврале?

Опубликовано: 09.02.2024 18:22 , Обновлено: 09.02.2024

С 19 по 25 февраля пройдут дополнительные зимние каникулы для учащихся 1-2-х классов школ и гимназий, сообщили госагентству «Минск-Новости» в комитете по образованию Мингорисполкома. И уведомили, что в этот период запланирована работа лагерей с дневным пребыванием – с учетом господдержки. Сколько придется заплатить родителям за путевку?

В комитете по образованию объяснили необходимость недельного отдыха для самых маленьких учеников наибольшей продолжительностью именно третьей четверти, а этот перерыв «позволит предупредить утомляемость младших школьников».

«В этот период, с учетом государственной поддержки, будет организована работа лагерей с дневным пребыванием, – сообщила начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец. – До 12 февраля наши учреждения образования по согласованию с органами санитарного надзора должны определить дислокацию этих лагерей. Ведь когда учащиеся 1-2-х классов будут отдыхать, остальные школьники продолжат ходить на уроки. Все учреждения образования будут работать в обычном режиме».

По словам Рысевец, на данный момент уже более 5400 родителей изъявили желание воспользоваться возможностью взять путевку в школьный лагерь своему ребенку.

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«Предполагается 6-дневная смена – с 19 по 24 февраля. Для ребят организуют дневной сон, трехразовое питание. Комбинат школьного питания на этот период разрабатывает специальное меню. Кроме того, планируется досуговая программа», – добавила начальник отдела.

И озвучила сумму родительской доплаты за путевку в такой лагерь: 8 рублей 34 копейки.

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