Глава Минобразования рассказал, сколько частных школ получили лицензии на работу в Беларуси в 2024 году

Опубликовано: 03.01.2024 12:16 , Обновлено: 03.01.2024

Министр образования Андрей Иванец рассказал, сколько частных школ действовало в Беларуси на начало 2024 года. По его словам, после введения обязательного лицензирования, к частным учреждениям образования стали применять такие же требования, как и к государственным учреждениям.

Получать лицензии учреждения образования в Беларуси обязали в 2022 году, после того, как вступила в силу статья 314 закона Республики Беларусь “О лицензировании”. Далеко не всем частным школам удалось получить эти разрешения на работу.

Так, если в 2022 году по Беларуси насчитывалось не менее 30 частных школ, то сейчас их число сократилось в пять раз.

“В настоящее время функционирует шесть частных учреждений образования. Все они имеют специальные разрешения (лицензии) на право осуществления образовательной деятельности”, - сообщил Иванец в интервью агентству БелТА.

[info_b]По данным Белстата, в Беларуси на начало 2023/2024 учебного года насчитывалось 2872 учреждения общего среднего образования. В них учились 1,1 млн детей, причем учителей насчитывалось порядка 103,3 тыс. человек, и на одного учителя в среднем приходилось по 11 учеников (в городах - по 13 учеников, в сельской местности - по 6 учеников).[/info_b]

Напомним, весной 2023 года стало известно, что в Минске не осталось ни одного частного детского сада. Как пояснила первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Борисенко, ни один из них не смог выполнить долицензионные требования.

В Минске закрыли все частные детские садики — Мингорисполком