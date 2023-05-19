В КГК рассказали, кого из белорусских школьников не пустят на централизованный экзамен
В Комитете госконтроля (КГК) 19 мая сообщили, что родители должны проверить документы своих детей, которые будут участвовать в централизованном экзамене, который 21 мая пройдет по всей Беларуси.
Там сообщили, что имеет право и обязан с собой взять выпускник на такой экзамен:
- Паспорт (документ, удостоверяющий личность);
- Гелевую ручку (можно несколько);
- Пропуск.
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“Родителям следует заблаговременно сверить данные паспорта выпускника с информацией, внесенной в пропуск”, - сообщили в КГК. Могут быть проблемы с допуском на экзамен, если информация будет не совпадать.
Там также попросили родителей “предупредить о недопустимости проноса в аудиторию запрещенных предметов и последствиях”. В ведомстве пообещали выдворять с экзаменов тех белорусских школьников, у кого обнаружат мобильные телефоны и “другие средства связи и любые носители информации” . При том даже в том случае, если ими не воспользовались.
За использование шпаргалок или любых записей в КГК также заверили, что будут “удалять” экзаменуемых из пункта проведения централизованного испытания.
“При сдаче предметов «химия» и «физика» разрешается использовать простейшие калькуляторы”, - сжалились в КГК.
Ранее Телеграф сообщил, что после первых централизованных экзаменов (ЦЭ), которые сдали белорусские школьники в минувшие выходные, у некоторых возникли сомнения в том, что его работу оценят объективно. Может ли абитуриент попросить перепроверить результаты тестирования?
Об этом рассказал руководитель Республиканского института контроля (РИКЗ) знаний Юрий Миксюк, а в Комитете госконтроля сообщили, куда звонить, чтобы разрешить спорные вопросы по ЦЭ.
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