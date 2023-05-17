Можно ли белорусским школьникам оспорить результаты ЦЭ? В РИКЗ объяснили, а в КГК рассказали, куда жаловаться

Опубликовано: 17.05.2023 08:21 , Обновлено: 17.05.2023

После первых централизованных экзаменов (ЦЭ), которые сдали белорусские школьники в минувшие выходные, у некоторых возникли сомнения в том, что его работу оценят объективно. Может ли абитуриент попросить перепроверить результаты тестирования? Об этом рассказал руководитель Республиканского института контроля (РИКЗ) знаний Юрий Миксюк, а в Комитете госконтроля сообщили, куда звонить, чтобы разрешить спорные вопросы по ЦЭ.

Как пояснил директор РИКЗ, результаты централизованного экзамена проверяют по достаточно сложной и комплексной технологии с помощью компьютера.

“Но если он в чем-то сомневается, то дает пометку, а дальше верификаторы, которые не знают, чью работу они проверяют, это обычно студенты. Они смотрят обычно, какая это буква и так далее. Путем многократной верификации все ожидания ошибки уходят”, - рассказал Миксюк о тонкостях проверки ЦЭ в эфире гостелеканала СТВ.

Глава РИКЗ пояснил, что главной задачей ЦЭ является объективность оценки, предоставление школьникам равных условий, а также максимальное устранение человеческого фактора.

“То количество людей, которые готовы проверять, знают, как это правильно должно быть, минимальное. Страна небольшая”, - пояснил он.

“Каждый из 53 тысяч (сдававших ЦЭ школьников - ред.) захочет убедиться в том, что он получил все, что заслужил, или попытаться побороться за большее. Такая система ни в одной стране не предполагает апелляцию. Мы можем проверить по заявлению абитуриента, мы можем, когда возникают очень настойчивые требования”, - заявил Миксюк. По его словам, такие заявления в РИКЗ поступают, хоть и не массово.

Между тем, Комитет госконтроля открыл короткий номер 191 , куда могут обратиться как сами выпускники, так и их родители, с вопросами, касающимися проведения ЦЭ. В частности, в контрольном ведомстве предложили белорусам рассказать по телефону своё отношение к следующим вопросам:

проведение ЦЭ вместо выпускных экзаменов;

проведение экзамена не в школах, а в пунктах тестирования;

вопросы организованного подвоза учащихся в пункты тестирования;

организация процесса проведения экзамена .

Работать горячая линия будет с 16 по 18 мая по графику: с 9:00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Напомним, впереди у школьников ещё централизованный экзамен по таким предметам, как математика, физика, биология, иностранный язык, история, география и обществоведение. Испытания пройдут 21 мая, а резервными днями для этих ЦЭ назначены 25 мая и 23 августа.

Кому, кроме школьников, дадут их результаты ЦЭ? Рассказали в Минобразования Беларуси

Между тем, в Министерстве образования Беларуси рассказали, как прошли первые централизованные экзамены — по русскому и белорусскому языкам, когда огласят их результаты и кому, кроме самих школьников, Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) может выдать эти результаты.