В КГК назвали 4 района Беларуси с острой нехваткой врачей. Как пообещали решить проблему?

Опубликовано: 17.03.2025 14:02 , Обновлено: 17.03.2025

Комитет государственного контроля провёл в Могилевской области проверку качества проведения диспансеризации белорусов. В четырёх районах ведомство выявило несоблюдение нормативов государственных социальных стандартов в этой сфере, а именно - нехватку врачей общей практики, терапевтов и педиатров. Подробнее о результатах проверки рассказал начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Могилевской области Александр Зносинко.

Нехватку терапевтов, которая “вызвала обеспокоенность” у проверяющих, по данным портала sb.by, зафиксировали в:

Быховском,

Кировском,

Чериковском,

Мстиславском ра1онах.

Начальник отдела кадровой и юридической работы главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Юлия Емельянова объяснила складывающуюся ситуацию в том числе “ограниченным кадровым потенциалом” в небольших райцентрах. Приведя пример Кировский район, где из девяти врачей общей практики четыре ушли в отпуске по уходу за ребенком, Емельянова заявила, что найти им временную замену “практически невозможно”.

“Но мы постоянно держим вопрос на контроле, ежеквартально командируем туда врачей из других городов региона”, - заверила специалист.

Решать проблему нехватки врачей, чтобы дотянуть до законодательно закреплённых социальных стандартов по обеспеченности врачами в регионах, местные власти планируют в том числе за счёт молодых специалистов. Для закрепления кадров в регионах местные власти пообещали обеспечить молодых семейных специалистов арендным жильем и подыскать вакансию супругу. По итогам прошедшего недавно в медицинских вузах Беларуси предварительного распределения 2025 года, в Могилёвскую область было направлено 258 врачей. Это на 50 врачей больше, чем в 2024 году.

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Однако следует учесть то, что выпускники медицинских вузов в Беларуси прибывают на своё первое рабочее место лишь через год после окончания университета - ещё год у них уходит на обучение в интернатуре.

Кроме того, далеко не все молодые специалисты, получившие распределение в небольшой райцентр, доезжают до своего первого рабочего места. Некоторые предпочитают добровольно возместить государству затраченные на их обучение средства, чтобы остаться крупных городах и находят работу самостоятельно.

Ранее Telegraf.news рассказал, что прошлым летом правительство Беларуси скорректировало государственные социальные стандарты по обслуживанию населения. Постановлением Совета министров №507 от 12 июля прописали, сколько центров соцобслуживания, учреждений дополнительного образования для детей и молодёжи, библиотек, спортивных и прочих социально значимых объектов должно быть в белорусских городах и сёлах, как должна быть организована почтовая и телефонная связь, а также сколько врачей и больничных коек должно быть в системе бесплатного здравоохранения.

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