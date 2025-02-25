"Хирургом в СИЗО" - Выпускники белорусских медвузов назвали необычные места, куда их отправили на отработку
Выпускники 2025 года белорусских медицинских вузов стали делиться видео в TikTok, в которых рассказали, где им предстоит работать по распределению. Среди классики - центральных районных больниц (ЦРБ) - были и необычные варианты. Так, два медика поедут работать в следственные изоляторы (СИЗО).
Пока у субординаторов (шестикурсники, студенты с профильным направлением) было предварительное распределение. Будет еще окончательное позже, но место отработки, как правило, остается тем же, если выпускника все устраивает и нет причин для смены места.
Вот какие места отработок называли пока еще студенты Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ):
- Новогрудок, врач общей практики (ВОП),
- поликлиника в Минске, оториноларинголог,
- Минск, психиатр-нарколог,
- Минск, анестезиолог-реаниматолог,
- хирург в СИЗО,
- Могилев, ВОП,
- Колядичи (Минская область), невролог в СИЗО,
- Витебск, педиатр на скорой медпомощи,
- Минск, педиатр на скорой медпомощи,
- Корма (Гомельская область), педиатр,
- Полоцк, педиатр.
Это студенты лечебного и педиатрического факультетов БГМУ, а есть еще фармацевтический. Выпускники могут работать в аптеках, на фармацевтических предприятиях, в научно-исследовательских учреждениях. Вот куда отправляют выпускников-2025 этого факультета:
- Гомель,
- аптека в Мачулищах (Минский район),
- Самохваловичи (Минский район), заведующая аптекой,
- Бегомль (Витебская область),
- Полоцк, аптека,
- Белорусский государственный медицинский колледж, преподаватель-ассистент,
- Минск, кожвендиспансер.
“Хотелось бы на Мальдивы, но на Мальдив аптек нет”, - считает субординатор БГМУ.
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“Хочу к мужу на шею, ну, или, как вариант, в Жодино”, - поделилась другая студентка.
А вот результаты предварительного распределения выпускников Гродненского государственного медицинского университета (ГрГМУ):
- Минская областная клиническая больница, анестезиолог-реаниматолог.
- Брестская городская больница № 1, невролог.
- Кобринская ЦРБ, оториноларинголог.
- Червенская ЦРБ, анестезиолог-реаниматолог.
- Лидская ЦРБ, хирург.
- Минская областная клиническая больница, травматолог-ортопед.
- Новогрудская ЦРБ, хирург.
- Минская областная клиническая больница, анестезиолог-реаниматолог.
- Лидская ЦРБ, анестезиолог-реаниматолог.
- Ганцевичская ЦРБ, офтальмолог.
- Щучинская ЦРБ, анестезиолог-реаниматолог.
- Узда, невролог.
- Узда, травматолог-ортопед.
Ранее Telegraf.news писал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец в феврале 2024 года предложил “кратно повысить сумму возмещения молодым специалистам”, которые после окончания вуза не захотят отрабатывать положенный по закону срок на распределении. С таким предложением глава Минобразования выступил на совещании у президента.
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