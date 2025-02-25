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"Хирургом в СИЗО" - Выпускники белорусских медвузов назвали необычные места, куда их отправили на отработку

"Хирургом в СИЗО" - Выпускники белорусских медвузов назвали необычные места, куда их отправили на отработку
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Выпускники 2025 года белорусских медицинских вузов стали делиться видео в TikTok, в которых рассказали, где им предстоит работать по распределению. Среди классики - центральных районных больниц (ЦРБ) - были и необычные варианты. Так, два медика поедут работать в следственные изоляторы (СИЗО).

Пока у субординаторов (шестикурсники, студенты с профильным направлением) было предварительное распределение. Будет еще окончательное позже, но место отработки, как правило, остается тем же, если выпускника все устраивает и нет причин для смены места.

Вот какие места отработок называли пока еще студенты Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ):

  • Новогрудок, врач общей практики (ВОП),
  • поликлиника в Минске, оториноларинголог,
  • Минск, психиатр-нарколог,
  • Минск, анестезиолог-реаниматолог,
  • хирург в СИЗО,
  • Могилев, ВОП,
  • Колядичи (Минская область), невролог в СИЗО,
  • Витебск, педиатр на скорой медпомощи,
  • Минск, педиатр на скорой медпомощи,
  • Корма (Гомельская область), педиатр,
  • Полоцк, педиатр.

Это студенты лечебного и педиатрического факультетов БГМУ, а есть еще фармацевтический. Выпускники могут работать в аптеках, на фармацевтических предприятиях, в научно-исследовательских учреждениях. Вот куда отправляют выпускников-2025 этого факультета:

  • Гомель,
  • аптека в Мачулищах (Минский район),
  • Самохваловичи (Минский район), заведующая аптекой,
  • Бегомль (Витебская область),
  • Полоцк, аптека,
  • Белорусский государственный медицинский колледж, преподаватель-ассистент,
  • Минск, кожвендиспансер.

“Хотелось бы на Мальдивы, но на Мальдив аптек нет”, - считает субординатор БГМУ.

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“Хочу к мужу на шею, ну, или, как вариант, в Жодино”, - поделилась другая студентка.

А вот результаты предварительного распределения выпускников Гродненского государственного медицинского университета (ГрГМУ):

  1. Минская областная клиническая больница, анестезиолог-реаниматолог.
  2. Брестская городская больница № 1, невролог.
  3. Кобринская ЦРБ, оториноларинголог.
  4. Червенская ЦРБ, анестезиолог-реаниматолог.
  5. Лидская ЦРБ, хирург.
  6. Минская областная клиническая больница, травматолог-ортопед.
  7. Новогрудская ЦРБ, хирург.
  8. Минская областная клиническая больница, анестезиолог-реаниматолог.
  9. Лидская ЦРБ, анестезиолог-реаниматолог.
  10. Ганцевичская ЦРБ, офтальмолог.
  11. Щучинская ЦРБ, анестезиолог-реаниматолог.
  12. Узда, невролог.
  13. Узда, травматолог-ортопед.

Ранее Telegraf.news писал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец в феврале 2024 года предложил “кратно повысить сумму возмещения молодым специалистам”, которые после окончания вуза не захотят отрабатывать положенный по закону срок на распределении. С таким предложением глава Минобразования выступил на совещании у президента.

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