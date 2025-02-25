"Хирургом в СИЗО" - Выпускники белорусских медвузов назвали необычные места, куда их отправили на отработку

🎥 Видео

Опубликовано: 25.02.2025 14:13 , Обновлено: 25.02.2025

Выпускники 2025 года белорусских медицинских вузов стали делиться видео в TikTok, в которых рассказали, где им предстоит работать по распределению. Среди классики - центральных районных больниц (ЦРБ) - были и необычные варианты. Так, два медика поедут работать в следственные изоляторы (СИЗО).

Пока у субординаторов (шестикурсники, студенты с профильным направлением) было предварительное распределение. Будет еще окончательное позже, но место отработки, как правило, остается тем же, если выпускника все устраивает и нет причин для смены места.

Вот какие места отработок называли пока еще студенты Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ):

Новогрудок, врач общей практики (ВОП),

поликлиника в Минске, оториноларинголог,

Минск, психиатр-нарколог,

Минск, анестезиолог-реаниматолог,

хирург в СИЗО,

Могилев, ВОП,

Колядичи (Минская область), невролог в СИЗО,

Витебск, педиатр на скорой медпомощи,

Минск, педиатр на скорой медпомощи,

Корма (Гомельская область), педиатр,

Полоцк, педиатр.

Это студенты лечебного и педиатрического факультетов БГМУ, а есть еще фармацевтический. Выпускники могут работать в аптеках, на фармацевтических предприятиях, в научно-исследовательских учреждениях. Вот куда отправляют выпускников-2025 этого факультета:

Гомель,

аптека в Мачулищах (Минский район),

Самохваловичи (Минский район), заведующая аптекой,

Бегомль (Витебская область),

Полоцк, аптека,

Белорусский государственный медицинский колледж, преподаватель-ассистент,

Минск, кожвендиспансер.

“Хотелось бы на Мальдивы, но на Мальдив аптек нет”, - считает субординатор БГМУ.

Совмин запретил распределять белорусских выпускников на работу на удалёнке

“Хочу к мужу на шею, ну, или, как вариант, в Жодино”, - поделилась другая студентка.

А вот результаты предварительного распределения выпускников Гродненского государственного медицинского университета (ГрГМУ):

Минская областная клиническая больница, анестезиолог-реаниматолог. Брестская городская больница № 1, невролог. Кобринская ЦРБ, оториноларинголог. Червенская ЦРБ, анестезиолог-реаниматолог. Лидская ЦРБ, хирург. Минская областная клиническая больница, травматолог-ортопед. Новогрудская ЦРБ, хирург. Минская областная клиническая больница, анестезиолог-реаниматолог. Лидская ЦРБ, анестезиолог-реаниматолог. Ганцевичская ЦРБ, офтальмолог. Щучинская ЦРБ, анестезиолог-реаниматолог. Узда, невролог. Узда, травматолог-ортопед.

Ранее Telegraf.news писал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец в феврале 2024 года предложил “кратно повысить сумму возмещения молодым специалистам”, которые после окончания вуза не захотят отрабатывать положенный по закону срок на распределении. С таким предложением глава Минобразования выступил на совещании у президента.

Иванец предложил в разы увеличить белорусам выплаты за отказ работать по распределению