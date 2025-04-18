В Гродно объявили о запуске 40 рейсов китайских автобусов в Минск. Что будет с ценой?

Опубликовано: 18.04.2025 09:17 , Обновлено: 18.04.2025

На маршруте Гродно — Минск с 21 апреля вместо привычных маршруток должны курсировать полноформатные туристические автобусы. Как сообщила Межрегиональная ассоциации перевозчиков, на линию должны выйти 10 новых машин, которые будут совершать более 40 рейсов в день в обе стороны. Подорожает ли билет?

Судя по информации МАП, новые автобусы закупили несколько гродненских и столичных перевозчиков в конце 2024 — начале 2025 года специально под этот маршрут. Суммарные инвестиции в обновление парка оцениваются примерно в $1,5 миллиона.

Новые автобусы — это модели китайского производителя Zhongtong, представленные на белорусском рынке преимущественно в двух вариантах: LCK6129H, вмещающий 53-55 пассажиров, и LCK6109H, рассчитанный на 41-43 места.

Чем автобус лучше маршрутки, по версии перевозчиков?

Их главные аргументы в пользу больших автобусов — комфорт и безопасность. Пассажирам пообещали «удобные сиденья» с ремнями безопасности, индивидуальные USB-розетки, кондиционеры, отопители, большое багажное отделение.

Перевозчики заверили, что за счёт размера и массы автобус «лучше защищает пассажиров» в нештатных ситуациях, чем «переделанный из грузового» микроавтобус.

Фото: mapbel.by

Кроме того, автобус вмещает более 40 человек против 15 в маршрутке, что, по оценке транспортных компаний, должно снять проблему нехватки билетов в часы пик (пятница, выходные, праздники).

По заверениям перевозчиков, время в пути останется прежним — 3 часа 50 минут от центра Гродно до вокзала в Минске. Расписание довольно плотное: более 40 рейсов ежедневно, в пиковое время интервал — всего полчаса. Первый рейс из Гродно — в 2:00, последний из Минска — в 23:50.

Несмотря на инвестиции в новую технику, перевозчики заверили, что стоимость поездки не изменится и останется на уровне 35 рублей , как и маршрутка. Более того, на этом направлении билетный оператор «Атлас» использует систему динамического ценообразования, что будто бы позволяет купить билет дешевле (за 30-31 рубль), если брать заранее или выбирать не самый популярный рейс.

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Автобусы получили специальное оформление. На бортах изображены достопримечательности Гродно и Минска (замки, драмтеатр, «Ворота Минска», Нацбиблиотека), а также символы Беларуси (зубр, васильки). По мнению инициаторов, это не только «красиво», но и «поможет туристам и улучшит имидж региона».

Значит ли это конец маршруток? Пока нет. Как заявили в МАП, на других направлениях и рейсах использование микроавтобусов по-прежнему остаётся рентабельным.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о «тестовом» и «экспериментальном» запуске этих автобусов по маршруту. Что тогда говорили перевозчики?

Перевозчики Гродненщины на рейсах в Минск пообещали заменить часть маршруток большими автобусами. Станет ли дороже?