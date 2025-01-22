Перевозчики Гродненщины на рейсах в Минск пообещали заменить часть маршруток большими автобусами. Станет ли дороже?

Опубликовано: 22.01.2025 15:44 , Обновлено: 22.01.2025

На смену привычным маршруткам на междугородних рейсах из Гродно в Минск начали приходить полноформатные автобусы китайского производства Zhongtong. Межрегиональная ассоциация перевозчиков уже приобрела более 10 таких машин, шесть из них были презентованы в Гродно 22 января. Как отметила председатель ассоциации Оксана Мягкова, перевозчики инвестировали в обновление парка более 1,5 миллионов долларов.

Новые автобусы, рассчитанные на 40-55 пассажиров, призваны решить проблему нехватки билетов в пиковые дни, когда спрос на поездки значительно возрастает.

«Ранее большая часть перевозок осуществлялась небольшими микроавтобусами, так называемыми маршрутками. Большая часть такой техники выпускалась заводом изготовителем как грузовое транспортное средство. В последующем их переоборудовали в пассажирские автобусы», — пояснил заместитель начальника филиала Транспортной инспекции по Гродненской области Алексей Михальчик. Он добавил, что к такому транспорту у пассажиров были нарекания, в частности, на тесный салон и маленький багажный отсек.

По словам водителей, уже протестировавших новые автобусы, пассажиры отметили более комфортные сиденья с большим расстоянием между рядами, плавность хода, вместительный багажный отсек, наличие климат-контроля и индивидуальных USB-разъемов для зарядки гаджетов.

Фото: mapbel.by

При этом, как заверила Оксана Мягкова, время в пути на новом транспорте не увеличится (из Гродно в Минск по-прежнему можно будет добраться за 3 часа 50 минут), а стоимость билетов «останется на прежнем уровне».

Как утверждает МАП, новые автобусы должны выйти на маршруты в ближайшие дни. Они будут курсировать в Минск из Гродно и Слонима, но в планах и открытие новых маршрутов, в том числе межобластных. В частности, прорабатываются прямые автобусные рейсы между Гродненской, Витебской, Гомельской и другими областями.

Депутат Палаты представителей Андрей Анисимов отметил, что обновление парка положительно скажется на имидже Гродно как популярного туристического направления. В то же время, полностью заменить маршрутки на междугородних рейсах пока не планируется, так как на некоторых направлениях использование микроавтобусов остаётся более рентабельным.

Кстати, о ценах. Белорусский сервис бронирования билетов на автобусы и маршрутки «Атлас» объявил о переходе к динамическому ценообразованию. Для начала систему решили «обкатать» на одном из внутренних направлений — как раз из Минска в Гродно.

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