Белорусский сервис бронирования билетов решил менять цены на маршрутки в зависимости от спроса

Опубликовано: 15.01.2025 15:17 , Обновлено: 15.01.2025

Белорусский сервис бронирования билетов на автобусы и маршрутки "Атлас" объявил о переходе к динамическому ценообразованию. Для начала систему решили "обкатать" на одном из внутренних направлений, но если она оправдает себя, в будущем её могут начать применять и на других маршрутах. Что изменится для пассажиров, рассказал представитель компании Сергей Гаврицкий.

Как пояснил представитель сервиса “Атлас”, при динамическом ценообразовании цены на билеты будут меняться в зависимости от спроса. По такой схеме сейчас продают билеты многие авиакомпании: чем раньше бронируешь билет на рейс, тем меньше платишь. Стоимость билета возрастает по мере приближения даты вылета, а также увеличивается на самые популярные направления. Такую же схему применяет БелЖД с мая 2022 года при бронировании билетов на поезда в российском направлении.

Похожим образом решили поступать и в компании “Атлас”, однако стоимость билетов, по словам Гаврицкого, будет только уменьшаться, повышать цену на популярные направления в моменте не будут (хотя общего для рынка пассажирских перевозок правила, когда перевозчики на периоды повышенного спроса, например, на время рождественских праздников, повышают цены на билеты, конечно, это не отменяет).

В пилотном режиме новую систему ценообразования уже запустили на маршрутах Минск — Гродно и обратно: теперь при покупке билетов на этом направлении на сайте или в фирменном приложении покупатели могут увидеть цену на 15-17% ниже обычной.

Портал Office Life в качестве примера привёл стандартную цену на маршрутку или автобус из Минска в Гродно. Она составляет порядка 35 рублей. Покупая билет за неделю до отправления, цена будет почти на 17% меньше - от 30 рублей.

По словам Гаврицкого, сэкономить с новой системой могут и те, кому не принципиально время отправления. К примеру, дневной рейс на Минск из Гродно может обойтись в 35 рублей, в час, когда спрос чуть ниже - в 33 рубля, а с самого утра и вовсе можно уехать за 30 рублей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом прошлого года мошенники начали предлагать белорусам дешевые билеты от имени популярного сервиса “Атлас”. Об этом сообщили сами представители компании и объяснили, как не отправить свои кровные аферистам.

Мошенники начали предлагать белорусам дешевые билеты от имени популярного сервиса «Атлас». Как не попасться?