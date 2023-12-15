В Гродно девушка приехала в милицию с наркотиками в сумке. Почему?
О необычном происшествии с девушкой-скандалисткой рассказали на портале УВД Гродненского облисполкома. Доставили ее в милицию за семейный скандал. А потом заглянули в кошелек…
26-летняя жительница Гродно 11 декабря выпила и «по-семейному» поскандалила со своей родственницей, рассказали в УВД.
Кто-то сообщил об этом в милицию, и зачинщицу конфликта доставили в Ленинский РОВД для разбирательства.
Девушку досмотрели. И в кошельке обнаружили сверток с марихуаной. На вопрос «откуда» она ответила, что приобрела у знакомого «для поднятия настроения», рассказал источник.
Что теперь с настроением, можно догадываться, потому что за хранение наркотиков в отношении девушки возбудили уголовное дело.
В УВД добавили, что сотрудники наркоконтроля совместно с патрульно-постовой службой милиции задержали и предполагаемого сбытчика марихуаны.
Ранее Телеграф рассказывал, что в Минске предпринимателя задержали за необычную консервацию: он мариновал марихуану.