В Гродно девушка приехала в милицию с наркотиками в сумке. Почему?

Опубликовано: 15.12.2023 14:36 , Обновлено: 15.12.2023

О необычном происшествии с девушкой-скандалисткой рассказали на портале УВД Гродненского облисполкома. Доставили ее в милицию за семейный скандал. А потом заглянули в кошелек…

26-летняя жительница Гродно 11 декабря выпила и «по-семейному» поскандалила со своей родственницей, рассказали в УВД.

Кто-то сообщил об этом в милицию, и зачинщицу конфликта доставили в Ленинский РОВД для разбирательства.

Девушку досмотрели. И в кошельке обнаружили сверток с марихуаной. На вопрос «откуда» она ответила, что приобрела у знакомого «для поднятия настроения», рассказал источник.

Что теперь с настроением, можно догадываться, потому что за хранение наркотиков в отношении девушки возбудили уголовное дело.

В УВД добавили, что сотрудники наркоконтроля совместно с патрульно-постовой службой милиции задержали и предполагаемого сбытчика марихуаны.

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