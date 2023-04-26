В Гродно 26 апреля пошел снег. Теперь ветер гонит тучи в Минск?

🎥 Видео

Опубликовано: 26.04.2023 10:08 , Обновлено: 26.04.2023

Конец апреля преподнес жителям Гродно малоприятный сюрприз. В городе 26-го числа неожиданно пошел снег. В Сети появились фото и видео настоящего апрельского снегопада.

Кадрами поделились читатели портала Newgrodno. На видео видно, как снег спешит упасть на землю. То, что он мокрый, особо ситуацию не меняет. На улице явно холодновато, сыро и неприятно.

Впрочем, говорить за всех не будем. Ведь всегда могут найтись любители весенней зимы.

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Также гродненцы опубликовали фотографии и видео со снегом в соцсетях:

Куда идет ветер?

А вот куда ветер с запада гонит тучи согласно данным Windy.com:

Кажется, мокрый снег вряд ли дойдет до центра Беларуси. А согласно прогнозу Белгидромета, в Минске ждут кратковременные дожди.

К слову, в связи с ухудшением погоды МЧС выписало на 26 апреля штормовое предупреждение из-за гроз. Какую погоду ждать дальше? Читайте по ссылке:

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