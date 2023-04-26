Будет ли град и холод? Синоптики пообещали белорусам дождливую короткую рабочую неделю

Опубликовано: 26.04.2023 08:56 , Обновлено: 26.04.2023

Короткая рабочая неделя в Беларуси началась с заметного похолодания, а в западных районах прогремели грозы и выпал град. Такая ненастная погода, согласно прогнозам синоптиков, сохранится как минимум до конца недели. В некоторых районах ожидаются заморозки.

Так, в среду, 26 апреля , Беларусь окажется под влиянием атмосферного фронта и холодной воздушной массы, идущей с северо-запада Европы, сообщили в Белгидромете.

В связи с ухудшением погоды МЧС выписало штормовое предупреждение: в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы, днем местами в западных районах пройдут сильные дожди. В МЧС предупредили, что во время грозы возможны обрывы линий связи и электропередач, а также нарушение подачи электрэнергии. Не исключили в ведомстве возможности возникновения лесных пожаров, а в поймах рек и низинах сохраняется риск подтоплений.

В Белгидромете также отметили, что сегодня белорусов ждёт умеренный ветер, местами с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +4..10°С , а днём воздух прогреется до +8°С по западу и +21°С по востоку Беларуси.

Атмосферный фронт сохранит своё влияние и в четверг, 27 апреля . В результате по всей стране сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части страны, а днём - в отдельных её районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Сохранится западный, северо-западный умеренный ветер, местами порывистый. Ночью в западных районах страны возможны заморозки - до -2°С, а на востоке - до +8°С, днём максимальная температуре воздуха составит +8..13°С.

В пятницу, 28 апреля , Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления, которая сформируется в холодной влажной воздушной массе. По прогнозам синоптиков, будет по-прежнему облачно и дождливо, порывистый ветер сохранится. Ночная температура будет колебаться от -2°С до +5°С, а дневная - от +8°С до 13°С.

Западные районы Беларуси накрыло градом

Между тем, белорусы делятся в соцсетях видео с последствиями града, который во вторник, 25 апреля, выпал во многих западных районах страны.

Так, крупный град зафиксирован в Каменецком районе Брестской области:

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Также град выпал в окрестностях Гродно:

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