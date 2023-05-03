Минобороны объявило о новом призыве военнообязанных белорусов. Сколько и где?

💼 Официально

Опубликовано: 03.05.2023 08:32 , Обновлено: 03.05.2023

В министерстве обороны Беларуси 3 мая объявили о начале очередного этапа "комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации". В ведомстве рассказали, в каких регионах страны пройдёт проверка и какие воинские подразделения проверят в первую очередь.

Как пояснили в Минобороны, руководить майской проверкой будет начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый замминистра обороны.

В первую очередь проверят воинские части и подразделения, которые дислоцируются в Гродненской, Брестской, а также Минской областях. К проверке, которая будет проводиться на нескольких полигонах, привлекут подразделения военно-воздушных сил (ВВС), войск противовоздушной обороны (ПВО), сил спецопераций, ракетных войск и артиллерии, а также оперативных командований и подразделений обеспечения.

Согласно планам военного ведомства, для участия в учениях будет организован очередной призыв военнообязанных - до 1000 человек .

“Одной из особенностей комплексной проверки будет апробация формирования отрядов народного ополчения и выполнение ими учебно-боевых задач в интересах поддержания военного положения”, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны также отметили, что к майской проверке привлекут российских военных. По планам ведомства, экипажи ВВС и войск ПВО совместно с экипажами российских военно-космических сил отработают задачи “по патрулированию воздушного пространства Беларуси”.

Напомним, накануне Министерство обороны Беларуси сообщило, что со 2 мая призванные на предыдущий этап учений из запаса белорусы смогут отправиться домой. Их пообещали наградить «ценными подарками».

Минобороны пообещало отпустить военнобязаных белорусов домой с «ценными подарками». Но не всех