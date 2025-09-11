Белорусская таможня рассказала, как будет работать после закрытия границы с Польшей

Опубликовано: 11.09.2025 12:09 , Обновлено: 11.09.2025

В Государственном таможенном комитете Беларуси 11 сентября рассказали, как планируют работать после того, как Польша перекроет движение на границе. Польские власти планируют сделать это уже сегодня в полночь.

Пока, по информации ГТК, таможенники в пунктах пропуска на белорусско-польской границе работают в штатном режиме, а накануне их смены на двух пока еще функционирующих КПП - «Козловичи» и «Брест» - усилили. Как пояснили в ведомстве, это сделали для того, чтобы пропустить максимальное количество автомобилей в преддверии закрытия границы. Но, как отметили в ГТК, сделать это удастся лишь при условии «нормальной подачи и приема транспортных средств сопредельной стороной».

Белорусская таможня отчиталась, что за минувшие сутки в «Бресте» таможенники оформили все легковые авто и автобусы, въехавшие из Польши - около 1000 транспортных средств. А вот с белорусской стороны скопилась очередь из ожидающих въезда в Польшу.

[inf]По данным ГПК на 12:00, в электронной очереди на выезд через КПП «Брест» зарегистрировано 1600 легковушек и 70автобусов.[/inf]

В ГПК пояснили, что ожидающих в очереди вызывают на пункт пропуска «по мере готовности польской стороны их принять».

На время закрытия границы систему электронной очереди пообещали не отключать – она продолжит работать в штатном режиме.

«После регистрации в ней возможно ожидание вызова на границу в любом разрешенном для этого месте. Её работа не будет приостанавливаться на время закрытия Польшей сопредельных пунктов пропуска», - пояснили в таможенном ведомстве.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский в среду, 10 сентября, официально подписал постановление о временном прекращении движения на границе с Беларусью. Как указано в официальном заявлении ведомства, граница закрывается завтра в полночь, 12 сентября, “до дальнейшего уведомления”.

Теперь официально. МВД Польши закрыло границу с Беларусью «до дальнейшего уведомления»

Решение польских властей вечером 10 сентября прокомментировал председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев. Он расценил его как часть внутренней пропаганды и “информационно-психологической войны”.