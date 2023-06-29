В ГПК Беларуси заявили, что возобновят возможность внеочередного въезда в «Козловичи». Когда?

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Опубликовано: 29.06.2023 18:44 , Обновлено: 29.06.2023

В Госпогранкомитете Беларуси 29 июня сообщили, что въезд транспортных средств в пункт пропуска «Козловичи» (сопредельный польский – «Кукурыки») вне очереди по ранее выданным пропускам возобновится.

«Пропуска продлеваются с 30 июня на количество „неиспользованных“ дней. Например, если пропуск действителен до 5 апреля 2023 года, то он продлевается на шесть дней: с 30 июня по 5 июля включительно», — рассказали в ведомстве.

Там сообщили, что с 31 декабря 2023 года в «Козловичах» планируют ввести в эксплуатацию систему электронной очереди. Это отменит возможность пользоваться пропусками на право внеочередного въезда.

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Временные ограничения были введены 31 марта 2023 года в связи с большим скоплением фур на белорусско-польской границе. С того времени владельцы таких пропусков въезжали в пункт пропуска в порядке общей очереди.

[info_b]Пункт пропуска «Козловичи – Кукурыки» предназначен исключительно для грузового транспорта. Легковые автомобили границу здесь не пересекают.[/info_b]

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