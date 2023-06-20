«17 часов стоим» - Белорусы рассказали, зачем ездят в Польшу и стоят сутками на границе

Опубликовано: 20.06.2023 16:03 , Обновлено: 20.06.2023

Белорусы рассказали, почему несмотря на огромные очереди на границе, все равно едут в Польшу, готовы сутками в ней стоять, чтобы попасть в соседнюю страну.

Пропускной пункт «Брест» остался единственным пассажирским пунктом пропуска на белорусско-польской границе. Обычно он загружен легковушками, которые стоят порой тут сутками. Почему ни смотря ни на что, белорусы едут в Польшу?

Зачем белорусы едут в Польшу

Корреспондентav.by поинтересовался у людей, стоящих в очереди на выезд из Беларуси, с какой целью они едут в соседнюю страну. Причины у всех оказались разные.

Кто-то едет в Польшу, например, за запчастями для автомобиля, так как там, практически все что нужно для транспортного средства, дешевле. Много тех, кто направляется в соседнюю страну за другими товарами, которые тоже там дешевле.

Другие рассказывали, что едут по работе. Подтвердил это и водитель автобуса: салон полон, и в основном люди едут на работу.

Встречались и те, кто ехал в соседнюю страну, чтобы оттуда полететь на отдых: так выходит значительно дешевле, чем из Беларуси.

Много и тех, кто направлялся в Польшу к родственникам.

Белорусам ограничили выдачу «зелёной карты» даже для въезда в Россию. Когда прекратят оформлять?

Сколько приходится стоять в очереди?

По словам желающих выехать в Польшу, в очереди они стояли по 17 часов, а некоторые и того больше - по 27.

Очередь нам заняли знакомые из Бреста, мы здесь уже 17 часов, и неизвестно, сколько ещё тут находиться будем, - рассказала девушка, направляющаяся в РП, чтобы оттуда вылететь на отдых.

В очереди мы 27 часов. Думаю, ещё часов пять как минимум будем ждать. Так долго я ещё никогда не стоял на границе, до этого у меня был рекорд 23 часа, - говорит мужчина, едущий на работу.

А вот те, кто решил пересечь границу не на личном транспорте, а на автобусе, в своих оценках более оптимистичны:

В этот раз по причине большой загруженности пункта пропуска решили ехать на автобусе. Получилось удачно: водитель занял очередь заранее, мы приехали на границу и сели в первый автобус. На данный момент мы стоим здесь около четырёх часов. Надеемся, что в течение трёх часов пересечём границу, - похвастался один из пассажиров автобуса.

Что говорят про очереди пограничники?

По словам Виктора Герасименко, начальника отделения пограничного контроля «Варшавский мост», в последние дни на погранпереходе наблюдается очередь из сотен легковых автомобилей. Стало больше и автобусов.

Герасименко рассказал, что в среднем за сутки в Польшу убывает около 550 транспортных средств. В обоих направлениях проходит 1 000—1 400 авто в сутки.

Кто может проехать в Польшу без очереди?

Начальник отделения погранконтроля рассказал, что есть категория людей, которые могут пересечь границу без очереди. Это те, кто направляется в соседнюю страну с детьми до трех лет, те, кто имеет на руках извещение о смерти или тяжёлой болезни родственника. Сюда же относятся инвалиды различных степеней, лица, следующие по дипломатическим паспортам, а также другие категории граждан, определённые законом.

[info_b]Полностью репортаж [link href=“https://av.by/news/ocheredi-v-varshavskiy-most-reportazh-s-belorussko-polskoy-granitsi?utm_source=soc&utm_medium=post&utm_campaign=avtorskie&utm_term=tg” target”=_blank”] читайте тут. [/link][/info_b]

«Игнорируют интересы поляков» — ГПК обвинил Варшаву в политизированности решения не возобновлять ж/д сообщение с Беларусью