Белорусам ограничили выдачу "зелёной карты" даже для въезда в Россию. Когда прекратят оформлять?

Опубликовано: 16.06.2023 08:45 , Обновлено: 21.06.2023

С 30 июня 2023 года белорусы не смогут оформлять "зелёные карты" (международный договор автострахования) даже для въезда в Россию. Это связано с решением Генеральной Ассамблеи Совета Бюро системы "Зелёная карта", которая с этого дня приостанавливает членство Беларуси и России в системе на неопределенный срок.

Как пояснили в “Белгосстрахе”, по внутренним положениям системы “Зелёная карта”, страховки, оформленные для стран, не входящих в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), не будут выдаваться уже после 15 июня 2023 г. Если такая “зелёная карта” была оформлена на срок, превышающий 29 июня 2023 года, её действие будет аннулировано 29 июня в 23:59 по центрально-европейскому времени.

Однако, поскольку между Белорусским бюро по транспортному страхованию и Российским союзом автостраховщиков действуют двусторонние соглашения, некоторые “зелёные карты” будут считаться действительными и после указанного срока. Аналогичные двухсторонние соглашения Беларусь заключила также с Бюро обязательного страхования Азербайджана и Турецким бюро автострахования.

В связи с этим в “Белгосстрахе” предупредили, что с 15 июня 2023 года страховые организации прекратили оформлять “зелёные карты” в отношении транспортных средств, которые выезжают в страны, не входящие в ЕЭЗ, за исключением России, Азербайджана и Турции. Там подчеркнули, что в случае дорожно-транспортных происшествий, произошедших до 30 июня, претензии потерпевших будут разрешаться в стандартном порядке.

“Зелёные карты” на транспортные средства, которые выезжают в Россию, Азербайджан или Турцию, страховые организации перестанут оформлять с 30 июня 2023 года.

При этом в в “Белгосстрахе” пояснили, что те договоры автострахования, которые были заключены до 30 июня для России, Азербайджана и Турции, будут считаться действующими вплоть до окончания указанного в них срока действия, но не позднее 28 июня 2024 года . Соответственно, урегулирование страховых случаев по этим договорам должно будет осуществляться по внутренним положениям системы “Зелёная карта”.

Новость Телеграф

Напомним, с 1 июня 2023 года 30 европейских стран перестали признавать белорусские “зелёные карты”. Теперь для въезда в эти страны водителям необходимо оформлять автостраховку либо непосредственно на границе, либо заказывать её заранее через интернет.