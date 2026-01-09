В Гомеле объявили всеобщий субботник. Обязательный ли и будут ли собирать деньги?

Опубликовано: 09.01.2026 15:48 , Обновлено: 09.01.2026

В Гомеле на 10 января объявили всеобщий субботник. Об этом в своём официальном Telegram-канале объявил глава городской администрации Владимир Привалов. Узнали, будет ли субботник обязательным и будут ли добровольцы, решившие поработать в свой законный выходной, скидываться деньгами.

Субботник гомельские власти объявили в связи с неблагоприятными погодными условиями, призвав горожан помочь коммунальным службам расчистить территории от навалившего снега.

Правда, работу добровольцам, откликнувшимся на призыв городских властей, никто оплачивать не собирается. Обычно официальные субботники засчитываются работнику как полноценный рабочий день, но его зарплата за день идёт не в его карман, а перечисляется на спецфонд. В этот раз всё иначе. Мероприятие - сугубо добровольное и безвозмездное для его участников.

“Наша цель — объединить усилия горожан для совместной работы по уборке снега и улучшению состояния города. Ваше участие поможет не только создать комфортные условия для всех жителей, но и продемонстрировать нашу общую заботу о родном городе”, - пояснил Привалов в своём канале, пригласив на субботник “всех желающих”.

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