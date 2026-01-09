Герои заснеженной Беларуси. Какие зарплаты предлагают коммунальщикам?

Опубликовано: 09.01.2026 14:55 , Обновлено: 09.01.2026

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) Беларуси повсеместно перешло на усиленный режим работы. В такие снежные дни, когда на страну обрушивается разом месячная норма осадков, становится заметна работа тех, кто в обычные дни остаётся, как правило в тени. Чтобы ещё лучше оценить их труд, посмотрели, сколько готовы платить работодатели этим героям заснеженной Беларуси.

По данным столичного ЖКХ, к утру 9 января с последствиями снегопада только во дворах были задействованы 188 единиц техники, ещё 50 средств малой механизации, около 775 инженерно-технических работников и более полутора тысяч рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений. За этим формальным термином скрываются знакомые каждому дворники.

Судя по ситуации во дворах столичных многоэтажек, которую любой минчанин может сегодня оценить просто выглянув в окно, полуторатысячной армии дворников двухмиллионному Минску явно не хватает, чтобы оперативно разобраться с последствиями снежной бури. В результате к работам по расчистке дорог и дворовых территорий приходится привлекать и самих жителей, и предприятия с госорганизациями, и даже МЧС с милицией.

Конечно, подобные снежные апокалипсисы случаются в Беларуси не так уж и часто, даже не каждую зиму, но, как правило, именно в такие дни природных аномалий жители крупных и малых городов чаще всего вспоминают о дворниках, которым “вообще-то деньги платят”, за то, чтобы наши дворы были чистыми, а дорожки к подъезду и тротуары до остановки были расчищены уже к утру, когда вы только выходите на работу.

А сколько платят-то?

Мы решили посмотреть, сколько же реально готовы платить столичные работодатели дворникам, которым в эти дни точно икается чаще обычного. Оказывается, их зарплаты, как правило, куда ниже средней не только по Минску, по и в целом по Беларуси.

[inf]По данным Белстата, в ноябре (самая свежая официальная статистика) средняя начисленная зарплата по Беларуси снизились до 2703,7 рубля, а в среднем по Минску - до 3560,8 рубля.[/inf]

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В том числе и этим можно объяснить обилие незакрытых вакансий на портале Государственной службы занятости. В Минске сейчас открыты почти сотня вакансий тех самых рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений, а по запросу “дворник” портал выдаёт 119 вакансий.

В обоих случаях требования к потенциальным кандидатам минимальные - достаточно будет школьного образования и, разумеется, готовность к физическому труду. В обязанности дворников входит уборка дворовых территорий: в зимний период - уборка снега и посыпка противогололедным материалов, летом - подметание двора и покос газона. В ЖЭСа в их обязанности входит ещё и уборка подъездов жилых многоэтажек по определенному графику. Но сейчас, разумеется, все силы брошены на уборку снега.

В большинстве ЖЭСов для дворников установлена шестидневная рабочая неделя по восьмичасовому графику, если устраиваться на полную ставку. Официально работать они начинают с 7:00, с перерывом на обед - всё, как у большинства сотрудников госструктур. Фигурируют в объявлениях и обещания надбавок и премий.

Но в целом зарплаты дворников в Минске довольно скромные:

в районных жилищно-эксплуатационных участках можно устроиться на максимальную зарплату от 1800 до 2500 рублей

в госорганизациях готовы платить по 1100 –1250 рублей за полную ставку (к примеру, такая вакансия открыта в областном роддоме),

в школах - 1000-1200 рублей,

на предприятиях - до 2088 рублей (такую зарплату предложило госпредприятие “Академфарм”).

Самую высокооплачиваемую вакансию дворника предложило одно из товариществ собственников жильцов в Центральном районе Минска. Местные жители готовы платить своему дворнику до 3000 рублей , что уже ближе к средней зарплате минчан, хотя всё ещё не дотягивает до этого показателя.

Кстати, прошлым летом начальник главного управления ЖКХ Витебской области Юрий Дядёло объяснял нюансы оплаты труда дворников. По его словам, зарплата этих работников легко может достигать 3 тыс. рублей, несмотря на то, что эта специальность не требует от человека высокой квалификации.

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