В Гомеле объявили первый весенний субботник. Обязательный или добровольный?

Опубликовано: 11.03.2026 09:12 , Обновлено: 11.03.2026

В официальном телеграм-канале председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова появился призыв ко всем неравнодушным жителям областного центра выйти на субботник уже в ближайшую субботу, 14 марта.

«Приглашаю вас принять участие в городском субботнике, который состоится 14 марта. Это замечательная возможность объединиться и сделать наш родной город ещё более чистым, уютным и комфортным для всех нас и наших гостей», — написал Привалов.

Он попросил директоров и коллективы гомельских предприятий навести порядок на прилегающих территориях. С таким же призывом чиновник обратился к неравнодушным гомельчанам.

В сообщении не говорится об официальных постановлениях или приказах, тогда бы, согласно принятым в прошлом году изменениям в законодательстве, такой призыв стал бы обязательным для исполнения.

[inf]Согласно Указу № 74 «Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов», местные власти уже год как могут «привлекать юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан к выполнению собственными силами и (или) за счёт собственных средств работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния, благоустройству и содержанию территорий земель общего пользования населённых пунктов, в том числе территорий, прилегающих к предоставленным им (находящимся у них) земельным участкам».

«Невыполнение письменных требований (предписаний) председателей исполкомов базового уровня влечёт административную ответственность», — говорится в указе.

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Но, получается, первый в Гомеле весенний субботник, намеченный на выходной день, является добровольным.

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