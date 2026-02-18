Минчан попросили вооружиться смартфонами на прогулке в парке – «Постарайтесь зафиксировать и передать»

Опубликовано: 18.02.2026 14:19 , Обновлено: 18.02.2026

Минчан попросили делать фото и видео на смартфоны, если они во время прогулки по городскому парку или лесополосе заметят нарушения природоохранного законодательства. Узнали, какие именно "улики" ждёт столичная природоохрана и какая ответственность грозит самим нарушителям.

В первую очередь, речь идёт о стихийных свалках, которые, увы, нередко можно встретить не только за городом вблизи деревень и посёлков, где централизованный вывоз мусора, особенного крупногабаритного и строительного, далеко не всегда налажен на отлично, но и в зелёных зонах крупных городов. Казалось бы, уж там-то нет особых проблем с урнами, а площадки для крупногабаритного мусора есть в каждом районе, и не по одной.

Тем не менее, проблема загрязнения зелёных зон остаётся актуальной и для крупных городов, заявили в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды (Мингоркомприроды).

Для борьбы с нарушителями на недавнем заседании столичной мэрии профильным службам было поручено дополнительно закупить новые фотоловушки и скрытые видеокамеры, которые по весне планируют установить по территории лесного фонда, чтобы фиксировать нарушения. По ним планируют вычислять нарушителей и даже пообещали рассылать им “письма счастья”, наподобие тех, что получают белорусские автомобилисты за нарушения с камер фотофиксации на дорогах.

Так, за мусор, брошенный в лесу белорусам по статье 16.22 КоАП РБ) может грозить штраф в размере до 10 базовых величин (до 450 рублей сегодня). Для юридического лица штраф достигает 50 базовых (то есть 2250 рублей). Но, как пояснил председатель Мингоркомприроды Александр Драгун, это ещё не все потенциальные траты нарушителя.

“Надо понимать, что это только сам штраф. Еще есть ущерб за мусор — установленные постановлением правительства таксы, по которым рассчитывается его размер. Более того, придется устранить негативные последствия и убрать за собой”, — пояснил нюансы Драгун.

Ещё одним нарушением, которое с приходом весны станет особенно актуальным, является разведение костров в неустановленных местах. За это в КоАП также предусмотрена административная ответственность в виде штрафов до 12 базовых величин (540 рублей). Помощи в отслеживании именно таких нарушителей попросили минчан в Мингоркомприроды.

“В Минске сегодня достаточно хорошо благоустроены парки и скверы, там есть мангалы, поэтому вовсе не обязательно разводить костры где-то на земле. Если заметили нарушение, постарайтесь зафиксировать его на смартфон и потом передать информацию нам в комитет или в Минское лесопарковое хозяйство”, - попросил Драгун.

Третьим видом нарушений природоохранного законодательства, которое также обретёт актуальность с приходом весны, в Мингоркомприроды назвали стихийные выжигания сухой травы, а также несоблюдение требований пожарной безопасности в лесах. За это, как напомнили в ведомстве, белорусам могут грозить штрафы от 12 до 30 базовых величин (до 1350 рублей).