В Гомеле к мужчине пришли "покупатели" дома и арестовали имущество. Это как?

Опубликовано: 18.04.2024 10:58 , Обновлено: 18.04.2024

Житель Гомеля выставил на продажу коттедж, к нему пришли потенциальные "покупатели" и арестовали часть имущества. Как такое может случиться, рассказали в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

По информации ведомства, мужчина в прошлом году занял у физлица больше 6 тыс. рублей. При этом долг не возвращал, потому что нет денег, передали слова гомельчанина в главном управлении юстиции.

Чтобы убедиться в этом, то есть проверить “имущественное положение” мужчины, судебным исполнителям нужно было осмотреть его дом. Как рассказали в ведомстве, при “многочисленных визитах” в коттедже никого не было. Однако в одном из рейдов сотрудник отдела принудительного исполнения заметил растяжку на фасаде здания, которая сообщала, что коттедж продается.

Пенсионерка хотела продать квартиру в Минске, но не смогла — запретили судмедэксперты. В чем дело?

Так у судебных исполнителей “родилась идея сценария “подставного покупателя”. Гомельчанин клюнул на уловку, “во всех красках расписал достоинства недвижимости”, выслав при этом потенциальным “покупателям” фотографии дома. Так судебные исполнители смогли дистанционно оценить “имущественное положение” мужчины, а также подготовить акты ареста собственности.

Что и сделали, как отметили в главном управлении юстиции, при встрече с гомельчанином в том самом коттедже. Известно, что часть арестованного имущества отправили на продажу, вырученные с этого средства пойдут на погашение задолженности мужчины, добавили судебные исполнители.

Кстати, ранее Telegraf.news рассказывал о продаже арестованных кораблей в Беларуси. Так, на 2 мая запланировали сразу несколько аукционов по продаже судов. Самая низкая начальная цена - 43,53 тыс. рублей.

Белорусам предложили купить арестованные корабли. Сколько стоят?