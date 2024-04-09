Пенсионерка хотела продать квартиру в Минске, но не смогла - запретили судмедэксперты. В чем дело?

Опубликовано: 09.04.2024 19:56 , Обновлено: 09.04.2024

Пенсионерка из Минска решила продать двухкомнатную квартиру в спальном микрорайоне столицы, однако потенциальных покупателей смутил "романтический характер" рассуждений женщины. Разобраться помогли судмедэксперты. О случае рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) по Минску.

Как рассказали в ведомстве, 76-летняя белоруска хотела переехать жить в деревню после продажи квартиры в Минске. Документы на жилплощадь у пенсионерки были в порядке, однако потенциальных покупателей кое-что все же смутило: женщина, которая всю жизнь прожила в столице, внезапно решила променять городские удобства на деревенский быт.

“При этом рассуждения и представления о предстоящем переезде явно носили романтический характер и не имели ничего общего с бытом сельчан”, - отметила официальный представитель управления ГКСЭ по Минску Анна Барышникова.

Покупатели проконсультировались с юристом и поставили перед хозяйкой квартиры одно условие для оформления сделки: предоставить заключение экспертизы о том, способна женщина или нет осознавать значение принимаемого решения о продаже собственности.

Пенсионерка согласилась и пошла в управление ГКСЭ по Минску, чтобы там провели психолого-психиатрическую экспертизу. Так стало известно, что женщина с 2011 года наблюдается у психиатров с диагнозом “органическое бредовое расстройство” и периодически лечилась в стационаре.

Результат исследования

Комиссия государственных медицинских судебных экспертов-психиатров и психологов заключила, что заболевание пенсионерки лишает ее способности “понимать характер и значение принимаемого ею решения о планируемой сделке по продаже квартиры и руководить своими действиями для ее совершения”.

По итогу сделка не состоялась. В управлении ГКСЭ отметили, что до совершения сделки купли-продажи, дарения, завещания, оформления доверенности белорусы могут обратиться в территориальный орган Госкомитета судэкспертиз для проведения на платной основе психолого-психиатрической экспертизы сделкоспособности продавца, волеизъявляющей стороны.

Заключение, кстати, будет храниться в ГКСЭ 50 лет. Его сможет запрашивать суд.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в ГКСЭ также обращаются белорусы с мочекаменной болезнью, чтобы выяснить химический состав почечных камней перед операцией.

Врач рекомендовал жительнице Бреста обратиться в судмедэкспертизу после операции на почках. Зачем?