Белорусам предложили купить арестованные корабли. Сколько стоят?

Опубликовано: 17.04.2024 14:05 , Обновлено: 17.04.2024

Государственное предприятие «БелЮрОбеспечение» предложило белорусам купить несколько арестованных кораблей. Все они "бэушные", аукцион запланировали на 2 мая. Подробную информацию о лотах разместили на сайте «БелЮрОбеспечения».

Один из выставленных на аукцион кораблей - судно “БТ-0698”. Начальная цена - 99,43 тыс. рублей. Его выпустили в 1989 году, “работоспособность не установлена”. Находится судно в Бресте, это собственность предприятия “Белорусское речное пароходство”, попал корабль на торги из-за долгов.

Фото: e-auction.by

Заявки на аукцион принимаются до 16:00 30 апреля 2024 года.

Еще одно похожее судно - “БТ-0690” - также выставили на продажу. Стартовая цена такая же - 99,43 тыс. Его выпустили в 1988 году, “работоспособность не установлена”. Прием заявок на аукцион - тоже до 16:00 30 апреля.

Фото: e-auction.by

А вот судно “Баржа-площадка Р-0468” вряд ли сможет поплыть: оно несамоходное и не имеет допуска к эксплуатации. Оно тоже попало на торги, однако цена значительно ниже - 43,53 тыс. рублей. В информации об этом корабле также указано, что он требует капитального ремонта. Сейчас судно находится в речном порту Пинска Брестской области.

Фото: e-auction.by

Ранее Telegraf.news писал, что на торги в Слуцке Минской области выставили арестованный тротуар. Начальная цена за 45 квадратных метров плитки в Слуцке - 1200 рублей. В информации о лоте отметили, что тротуар продается как самостоятельный объект, без какого-либо здания рядом.

В Слуцке выставили на продажу арестованный тротуар. И это не шутка