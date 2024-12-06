В Гомеле ГАИ и спецназ вышли в совместные рейды. Кого "отработали"?

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Опубликовано: 06.12.2024 14:26 , Обновлено: 06.12.2024

В Гомеле провели совместные рейды областной Госавтоинспекции, бойцов отряда милиции особого назначения и сотрудников управления по гражданству и миграции. Цель мероприятий была одна, а вот фронт работ у правоохранителей - разный.

Так, они [link href=“https://t.me/uvdgomel/25626” target=“_blank” rel=“noopener”] вышли [/link] в рейды для миграционного контроля за иностранцами и людьми без гражданства в областном центре, а также для “обеспечения общественной безопасности”.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

ГАИ “отработала” таксистов: стражи дорог проверяли наличие у них “всех необходимых документов” и законные основания для нахождения в Беларуси (но это касалось водителей-иностранцев).

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Фото: УВД Гомельского облисполкома

А сотрудники управления по гражданству и миграции вместе со спецназом прошлись по гостиницам и провели “профилактическую работу” с иностранцами, в частности рассказывали им об ответственности за совершение противоправных действий.

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Фото: УВД Гомельского облисполкома

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Минского областного исполнительного комитета отчитались о рейдах, которые провели в Борисовском районе сотрудники органов принудительного исполнения наказания совместно с коллегами из Госавтоинспекции. Узнали, чем на практике грозят такие рейды белорусским должникам-”штрафникам”.

В милиции отчитались о рейдах по должникам на Минщине. Чем грозят?

Также мы рассказывали, что, по информации ГАИ Брестчины, с 1 декабря водителей начали по-новому предупреждать о камерах скорости на дорогах. Так, информирующий об этом знак теперь сопровождает табличка.

ГАИ рассказала белорусам, как по-новому стали предупреждать о камерах на дорогах