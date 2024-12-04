В милиции отчитались о рейдах по должникам на Минщине. Чем грозят?

Опубликовано: 04.12.2024 11:34 , Обновлено: 04.12.2024

В УВД Минского областного исполнительного комитета отчитались о рейдах, которые провели в Борисовском районе сотрудники органов принудительного исполнения наказания совместно с коллегами из Госавтоинспекции. Узнали, чем на практике грозят такие рейды белорусским должникам-"штрафникам".

Судебные исполнители вместе с дорожными инспекторами на днях прошлись по адресам шести автомобилистов, которым ГАИ выписала штраф, но оплатить его вовремя они не удосужились. В ходе рейда представители правоохранительных органов проверяли имущественное положение должников, что позволяет им делать законодательство в рамках открытых исполнительных производств.

Впрочем, одними лишь проверками и разъяснительными беседами правоохранители не ограничивались. Судебные исполнители предлагали должнику погасить неуплаченную сумму штрафа, а у отказавшихся арестовывали часть его имущества.

“Во время проверки было выявлено, что у некоторых из них имеется имущество, которое представляет ценность и может быть использовано для взыскания штрафа. Узнав, что на имущество будет наложен арест, должники внесли денежные средства в счёт оплаты задолженности”, - рассказали в милиции.

Согласно информации, размещённой в официальном Telegram-канале УВД Миноблисполкома, по результатам рейда органов принудительного исполнения наказания Борисовского района взыскали в общей сложности 4700 рублей штрафа, а также наложили арест на один автомобиль.

Напомним, в настоящее время на дорогах Беларуси сотрудники ГАИ проводят общереспубликанскую профилактическую акцию “Меняй свой стиль на зимний!”: до 5 декабря инспекторы в рейдах будут проверять наличие зимних шин на авто. За летнюю резину с 1 декабря водителям грозят штрафы.

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