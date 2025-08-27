В гимназии Гомеля показали, как выглядит новый «нефтяной класс»
В гомельской гимназии № 51 готов к открытию новый профильный класс, созданный при поддержке «Белоруснефти». В Сети появилось видео, показывающее, в каких условиях предстоит учиться будущим специалистам.
В кабинете, как сказано в видео, «всё оборудовано по последнему слову техники». Вместо привычной меловой доски — большой интерактивный мультиборд, а вместо учебников, по словам авторов, будут планшеты.
Весь интерьер выполнен в корпоративных цветах компании. Закадровый голос заметил, что логотип «Белоруснефти» можно увидеть «даже на цветочных горшках».
С 1 сентября за парты в новом классе сядут 24 десятиклассника, прошедшие конкурсный отбор, сообщило издание belkagomel.by. Это будет класс инженерной направленности, разделённый на две группы: одна с углублённым изучением математики и физики, другая — математики и английского языка.
Напомним, ещё в 2023 году Минобразования Беларуси поставило задачу открыть во всех школах инженерные классы.
В Минобразования решили открыть с 1 сентября во всех белорусских школах инженерные классы