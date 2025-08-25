Иванец ответил, кому в школе не запрещены планшеты и электронные книги

Опубликовано: 25.08.2025 19:01 , Обновлено: 25.08.2025

Министр образования Андрей Иванец рассказал о правилах использования в школах других, отличных от телефона, гаджетов — планшетов и электронных книг. Главным условием для их допуска стало отсутствие доступа к интернету и мобильной связи.

По словам министра, которые привело госагентство БелТА, пользоваться планшетами с электронными учебниками смогут ученики по медицинским показаниям. Речь идёт, например, о детях с проблемами опорно-двигательного аппарата, которым тяжело носить тяжёлые рюкзаки. Ключевое требование к таким устройствам, по словам министра, — они должны быть «без выхода в интернет и без возможности обеспечения мобильной связи».

Вопрос об использовании обычных электронных книг , как пояснил Иванец, будет решаться индивидуально с администрацией школы. Однако и здесь действует то же правило. «Если у устройства нет выхода в интернет и подключения к мобильной связи, то не будет проблем», — добавил он.

Министр также напомнил, что использование мобильных телефонов разрешено только ученикам, которым они необходимы по медицинским показаниям, например для мониторинга уровня сахара в крови. Для этого родителям нужно предоставить в школу соответствующий документ из учреждения здравоохранения.

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