В Генпрокуратуре назвали суммы компенсаций от ЖКХ за упавшие на авто деревья на Гомельщине

Опубликовано: 11.11.2024 11:26 , Обновлено: 11.11.2024

В Генеральной прокуратуре Беларуси озвучили суммы компенсаций, которые суды обязали коммунальные предприятия Гомельской области выплатить за повреждения автомобилей, на которые упали деревья во время шторма, обрушившегося минувшим летом на регион. Имущественный ущерб пострадавшим возмещать должны будут должностные лица, работники ЖКХ, которых суд признал виновными в инцидентах с машинами.

В пресс-службе прокуратуры Гомельской области отчитались о налаживании “системной работы по возмещению ущерба в регрессном порядке”. Это значит, что материальную компенсацию по искам, которые владельцы пострадавших от упавших деревьев машин предъявили к местным предприятиям ЖКХ, переложили лично на “виновных работников органов коммунального хозяйства”.

В прокуратуре рассказали, что в некоторых случаях, как было установлено в рамках судебного разбирательства, ветхие деревья падали не по вине штормового ветра, а “из-за несвоевременного их удаления коммунальными службами несмотря на признаки аварийности, например, гниение, пустотелость и иные”.

Как следствие, трём коммунальным предприятиям в пользу пострадавших присудили в общей сложности 24 тыс. рублей компенсации (в эту сумму вошли и судебные расходы). После этого прокуратура Гомеля и Калинковичского района установила конкретных виновных, которые и должны теперь выплачивать компенсацию.

Так,одному из пострадавших автомобилистов КЖРЭУП “Центральное” обязано выплатить более 9,4 тыс. рублей материального ущерба. Эту сумму и дополнительно 1,4 тыс. рублей судебных расходов пришлось выплатить заместителю начальника одного из ЖЭУ.

Аналогичным образом по другим делам прокуроры возложили материальную ответственность на:

заместителя генерального директора по коммунальному хозяйству и мастер цеха благоустройства КУП «Коммунальник Калинковичский»,

исполняющего обязанности начальника ЖЭУ КЖРЭУП «Сельмашевское»,

начальника технического отдела ЖЭУ КЖРЭУП «Сельмашевское».

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июле этого года по прошёлся мощный шторм, который метеорологи назвали мезоциклоном, а сами белорусы — «апокалипсисом». Больше всего досталось Гомельской области, где даже пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации.

В Гомельской области объявили режим чрезвычайной ситуации

Последствия прохождения грозового фронта ощутили по всей стране — из-за поваленных деревьев поезда шли с трёхчасовым опозданием, десятки городов и посёлков оставались без света в течение нескольких дней, а число домов и строений, пострадавших от разгула стихии, просто не сосчитать.

Глава Гомельщины пообещал подумать над рассрочкой на ремонт пострадавших от шторма домов