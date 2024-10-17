В ГАИ Минска рассказали, когда жёлтый сигнал светофора "равнозначен красному". А когда можно идти на запрещающий?

Опубликовано: 17.10.2024 15:48 , Обновлено: 17.10.2024

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома решили напомнить пешеходам о значении того или иного сигнала светофора. В частности, инспекторы рассказали, когда жёлтый свет равнозначен красному, и в какой ситуации белорусы могут переходить улицу на запрещающий сигнал светофора.

Всем нам со школы известно, что в соответствии с ПДД зелёный сигнал разрешает движение, а красный – запрещает. При этом в Госавтоинспекции Минска отметили, что на мигающий зелёный пешеходам нельзя выходить на проезжую часть. Однако, в случае если человек не успел перейти дорогу, он может это сделать на мигающий зелёный сигнал светофора. Но лучшим вариантом будет всё-таки дойти до островка безопасности, если он ближе.

Второе важное правило, касающееся белорусов без автомобиля, заключается в том, что при включении красного сигнала до завершения перехода проезжей части дороги пешеходу разрешено продолжить движение до островка безопасности или, при его отсутствии, завершить переход дороги.

Кольцо жёлтого света вокруг зелёного сигнала информирует пешеходов о наличии автомобилей, которые выполняют на перекрёстке правый и (или) левый поворот, а вот звуковые сигналы могут применяться для дополнительного информирования пешеходов о возможности пересечения проезжей части.

В случае, если пешеходного светофора нет, белорусы должны ориентироваться на сигналы транспортного светофора. Так, например, жёлтый свет транспортного светофора для пешеходов равнозначен красному сигналу пешеходного, подытожили в ГАИ.

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Что грозит пешеходам за несоблюдение ПДД?

Согласно ст. 18.20 КоАП РБ, нарушение правил дорожного движения пешеходом, а также тем, кто управляет велосипедом или гужевой повозкой, влечёт наложение штрафа в размере от 1 до 3 БВ (от 40 до 120 белорусских рублей). В то же время за нарушение ПДД в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также отказ от освидетельствования ГАИ может выписать штраф от 3 до 5 БВ (от 120 до 200 рублей).

В случае, если пешеходы своим нарушением ПДД создали аварийную обстановку, им выпишут штраф в размере от 3 до 8 БВ (от 120 до 320 рублей). А если те же действия стали причиной лёгких телесных повреждений, равно как и покидание места ДТП, инспекторы ГАИ наложат штраф в размере от 5 до 20 БВ (от 200 до 800 белорусских рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что в столичной Госавтоинспекции напомнили белорусским водителям о правилах проезда перекрёстков, на которых установлены светофоры, и об опасности, которую таит в себе жёлтый сигнал. Именно он, как отметили инспекторы, включается “одновременно для всех направлений”, а несоблюдение его требований может не только спровоцировать аварию, но и “ударить” по кошельку водителя.

Штраф до 200 рублей. В ГАИ предупредили белорусов о цвете светофоров, который включается для всех одновременно