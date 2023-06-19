В ГАИ объявили об очередной спецоперации. Кому из белорусов грозит штраф в 370 рублей?

Опубликовано: 19.06.2023 17:36 , Обновлено: 19.06.2023

Госавтоинспекция анонсировала в Беларуси профилактическую акцию, которую пообещали провести с 20 по 22 июня. Нарушителям грозит штраф до 10 базовых величин.

Сотрудники ГАИ Гомельщины объявили акцию «Уступи дорогу специальному транспорту». Сообщается, что цель акции – “напомнить о необходимости предоставления беспрепятственного проезда транспортному средству оперативного назначения”.

Речь идет про машины скорой помощи, МЧС, МВД, которые едут с включенными проблесковыми маячками.

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В ГАИ напомнили, что при приближении этих автомобилей с включенным маячком синего цвета, водители, независимо от направления движения, обязаны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд этом транспортному средству (ТС), а в случае если такая машина движется в колонне, то и другим ТС в этой колонне.

водители, независимо от направления движения, обязаны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд этом транспортному средству (ТС), а в случае если такая машина движется в колонне, то и другим ТС в этой колонне. При приближении ТС оперативного назначения с включенными маячками синего и красного цветов, водители попутных, а при отсутствии разделительной полосы также водители и встречных автомобилей должны остановиться на обочине, а при ее отсутствии - занять крайнее правое положение в своей полосе движения и остановиться.

За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность по части 10 статьи 18.13 КоАП в виде штрафа от 74 до 370 (от двух до 10 базовых величин) с лишением права заниматься определенной деятельности сроком до одного года или без лишения.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Минская ГАИ объявила рейды по такси:

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