В Брестской области патруль ГАИ стрелял по машине с двумя мужчинами и 14-летней девочкой. Подробности

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Опубликовано: 19.06.2023 16:35 , Обновлено: 19.06.2023

В МВД Беларуси сообщили, что в Брестской области 18 июня патруль ГАИ открыл стрельбу из табельного оружия по машине на дороге Р-101 "Пружаны-Береза".

В ведомстве утверждают, что инспекторы ГАИ Березовского РОВД поздно вечером подали сигнал об остановке проезжавшего мимо автомобиля Mercedes. Однако водитель не подчинился и увеличил скорость. Силовики начали преследование.

“Водитель не подчинялся неоднократным законным требованиям сотрудников милиции об остановке и пытался скрыться, создавая при движении реальную угрозу жизни и здоровью граждан”, - сообщили в МВД обстоятельства начала стрельбы.

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В итоге, инспекторы после предупредительных выстрелов в воздух начало целиться в колеса машины. Оказалось, что за рулём был 39-летний мужчина с признаками опьянения. К тому же у него не было прав. “В салоне также находились нетрезвый 38-летний пассажир (2,1 промилле) и 14-летняя дочь водителя”, - уточнили в МВД.

По утверждению ведомства, уже после остановки находящиеся в машине мужчины не подчинились, в результате чего сотрудники Госавтоинспекции применили “физическую силу и спецсредства”.

Теперь водителю Mersedes грозит ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, неоднократное невыполнение требований сотрудников ГАИ об остановке и неповиновение. Он уже три раза привлекался к уголовной ответственности за нетрезвое вождение.