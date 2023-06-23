В ГАИ Беларуси объявили, что в одной области проверят пешеходов, а в другой таксистов. Где и что будут смотреть?
В Госавтоинспекции рассказали, что с 23 июня в Витебской области стартует спецоперация «Безопасная область».
В Витебской области
В эти дни инспектора будут отрабатывать основные трассы области. Особое внимание уделят тому, не выезжают ли водители на полосу встречного движения, не превышают ли скорость. Также будут выявлять нетрезвых водителей и тех, у кого нет водительских прав, рассказали в ГАИ Витебщины.
Что касается пешеходов, то сотрудники ГАИ будут обращать внимание на их состояние и на то есть ли у них фликеры в темное время суток.
Сообщается, что будет применяться негласный и смешанный контроль, организованный с использованием обычных гражданских автомобилей.
В Гомельской области
В ГАИ Гомельщины посетовали, что несмотря на принимаемые ими меры, продолжает оставаться сложной обстановка с водителями такси. По данным ведомства, водителям этих транспортных средств «характерны недисциплинированность и многочисленные нарушения Правил дорожного движения». Обычно это превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а также перевозка пассажиров сверх числа установленных мест.
Поэтому, с 24 по 30 июня на территории области инспектора будут наблюдать за работой водителей автомобилей такси. Мероприятия будут направлены на предупреждение нарушений Правил дорожного движения и ДТП. При этом будет использоваться гласный, негласный и смешанный контроль.
Также ГАИ начала спецоперацию и в Брестской области. Здесь инспектора уделят внимание грузовым автомобилям:
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