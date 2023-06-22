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ГАИ Беларуси объявила о проверках грузовых автомобилей. Что их интересует?

ГАИ Беларуси объявила о проверках грузовых автомобилей. Что их интересует?
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Госавтоинспекция Брестской области начала спецоперацию, которая продлится по 28 июня, в ходе которой особое внимание уделят грузовым автомобилям.

Инспектора будут следить за тем, что грузовые автомобили перевозят. Речь про груз, который:

  • создает угрозу безопасности дорожного движения;
  • ограничивает водителю обзорность дороги;
  • затрудняет управление машиной, нарушает ее устойчивость;
  • закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, номерные и опознавательные знаки, а также мешает восприятию сигналов, подаваемых рукой при неисправных поворотниках;
  • создает шум, пылит, загрязняет дорогу и окружающую среду.

Также инспектора проверят техническое состояние грузовиков, наличие у водителя документов.

Ранее Телеграф писал о том, что в ГАИ напомнили белорусским водителям правило проезда перекрестков, которое многие не знают:

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