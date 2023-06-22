ГАИ Беларуси объявила о проверках грузовых автомобилей. Что их интересует?
Госавтоинспекция Брестской области начала спецоперацию, которая продлится по 28 июня, в ходе которой особое внимание уделят грузовым автомобилям.
Инспектора будут следить за тем, что грузовые автомобили перевозят. Речь про груз, который:
- создает угрозу безопасности дорожного движения;
- ограничивает водителю обзорность дороги;
- затрудняет управление машиной, нарушает ее устойчивость;
- закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, номерные и опознавательные знаки, а также мешает восприятию сигналов, подаваемых рукой при неисправных поворотниках;
- создает шум, пылит, загрязняет дорогу и окружающую среду.
Также инспектора проверят техническое состояние грузовиков, наличие у водителя документов.
Ранее Телеграф писал о том, что в ГАИ напомнили белорусским водителям правило проезда перекрестков, которое многие не знают:
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