ГАИ Беларуси объявила о проверках грузовых автомобилей. Что их интересует?

Опубликовано: 22.06.2023 18:28 , Обновлено: 22.06.2023

Госавтоинспекция Брестской области начала спецоперацию, которая продлится по 28 июня, в ходе которой особое внимание уделят грузовым автомобилям.

Инспектора будут следить за тем, что грузовые автомобили перевозят. Речь про груз, который:

создает угрозу безопасности дорожного движения;

ограничивает водителю обзорность дороги;

затрудняет управление машиной, нарушает ее устойчивость;

закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, номерные и опознавательные знаки, а также мешает восприятию сигналов, подаваемых рукой при неисправных поворотниках;

создает шум, пылит, загрязняет дорогу и окружающую среду.

Также инспектора проверят техническое состояние грузовиков, наличие у водителя документов.

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