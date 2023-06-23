В ГАИ рассказали, как белорусским водителям реагировать на "обидные жесты"

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 23.06.2023 10:06 , Обновлено: 23.06.2023

В ГАИ Гродно напомнили, что каждый месяц на дорогах появляются тысячи водителей-новичков, которые могут сталкиваться с хейтом со стороны более опытных коллег. Там решили дать несколько советов неопытным водителям. Но они будут полезны и опытным.

“Соблюдайте спокойствие в ситуациях, когда вам сигналят светом фар или клаксоном. Малоопытный водитель под таким воздействием может совершить неоправданно резкий маневр,допустить ошибку и столкновение. Полную невозмутимость следует сохранить и при обидных жестах, на которые все еще щедры некоторые водители с низкой общей культурой. Ни в коем случае не надо отвечать им тем же или вступать в словесные перепалки”, - посоветовали инспекторы ГАИ.

Там также попросили новичков признаться себе, что они на самом деле “чайники”, и повесить на заднем стекле знак “70”. “Окружающие водители будут менее взыскательны к вашим ошибкам, хотя от ответственности подобные знаки не освобождают”, - напомнили в ГАИ.

Инспекторы попросили неопытных водителей отработать на закрытых площадках ещё лучше, чем в автошколах, трогание без отката назад и парковку. Также попросили водителей не поддаваться чувству самоуверенности.

“Вероятность аварии у новичков после пробега первых 5 -7 тысяч километров многократно возрастает, когда страх и осторожность сменила опасная самоуверенность. Немного освоившись с автомобилем и дорожным движением, начинающие водители хотят доказать это окружающим и самоутвердиться”, - посоветовали в ГАИ.

Ранее Телеграф сообщил, что Госавтоинспекция Беларуси напомнила одно из правил ПДД, которое многие или не знали или подзабыли. Помните ли его вы?

В ГАИ напомнили белорусским водителям правило проезда перекрестков, которое многие не знают. Проверьте себя