Белорусские учителя зарабатывают 1400 рублей — Иванец

Опубликовано: 01.11.2022 11:11 , Обновлено: 06.03.2023

Министр образования Беларуси Андрей Иванец в эфире гостелеканала СТВ рассказал, сколько, по его данным, зарабатывают учителя.

По его словам, средняя зарплата учителей за 9 месяцев 2022 года оставила 1400 рублей.

«Я скажу сухими цифрами. На сегодня средняя заработная плата наших учителей по всей стране составляет 88% от средней заработной платы в целом», – добавил Иванец.

Кроме того, министр отметил, что учителя в среднем работают на 1,25 ставки. Он считает, что «никакой большой перегруженности нет».

Что говорит Белстат?

Напомним, по данным Белстата за сентябрь средняя начисленная зарплата в сфере образования в сентябре 2022 года составила 1 089,7 рубля. Что на 19,7 рубля больше, чем в августе (1070 рублей).

А вот реальная зарплата в годовом выражении упала на -2,3%. Этот показатель лучше, чем августовский. Тогда падение реальной зарплаты учителей было на уровне -3,7% по сравнению с таким же месяцем 2021 года.

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