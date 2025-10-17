В двух городах Беларуси милиция отправила по дворам патрули с дружинниками. Кого предупредили о штрафе в 1260 рублей?

Опубликовано: 17.10.2025 13:23 , Обновлено: 17.10.2025

В преддверии выходных в двух городах Гомельской области милиция решила отправиться по дворам жилых многоэтажек с профилактическими патрулями. Усилить наряды решили дружинниками. Узнали, кто объект профилактики и за что горожан в ходе рейдов могут привлечь к административной ответственности - штрафу до 1260 рублей и даже административному аресту.

Рейды милиция организовала в рамках профилактической акции “Трезвый двор” - её на Гомельщине проводят регулярно, по пятницам и, как следует из её названия, сводится она к борьбе с пьянством на улицах. На этой неделе патрули решили вывести на улицы Жлобина и Рогачева.

Как пояснили в Гомельском областном УВД, члены добровольных дружин с местных предприятий и организаций будут также участвовать в патрулировании. Их задачи сводятся к тому, чтобы сообщать милиционерам о совершаемых во дворах правонарушениях.

“Ведь пребывание отдельной категории граждан на улице может затягиваться до глубокой ночи и не всегда в трезвом виде с соблюдением общественных норм”, - пояснили в милиции и напомнили о штрафах, которые могут грозить нарушителям.

Так, за сам факт алкогольных возлияний в общественном месте (независимо от того, идёт ли речь о крепких алкогольных напитках или о пиве и других слабоалкогольных напитках) в Беларуси могут оштрафовать по статье 19.3 КоАП на 8 базовых величин (сегодня это 336 рублей). Кстати, штраф могут выписать не только тем, кого заметят на скамейке в парке с бутылкой в руках, но даже за факт появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Более суровое административное наказание грозит тем, что в пьяном угаре начнёт приставать к прохожим или иным образом “умышленно нарушать общественный порядок” и проявлять “явное неуважение к обществу”. Такое поведение милиция может расценить как мелкое хулиганство (статья 19.1 КоАП), а это уже предполагает и более существенный штраф - до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня), и возможность отправить нарушителя на общественные работы и даже под административный арест.

«Меня возле подъезда забрали» — В милиции рассказали, когда можно пить на улице. Белорусы спросили, как дойти до дома

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в августе этого года Министерство антимонопольного регулирования и торговли в своём Telegram-канале предложило белорусам высказать мнение о продаже пива и слабоалкогольных напитков непосредственно на трибунах во время спортивных мероприятий. Вот как распределились голоса участников опроса.

Разрешать ли пиво на трибунах? МАРТ Беларуси запустил опрос