В Дрогичинском районе выпускница колледжа осталась должна государству больше 11 тыс. рублей

Опубликовано: 17.04.2025 14:32 , Обновлено: 17.04.2025

Суд Дрогичинского района взыскал с выпускницы Белоозерского государственного колледжа электротехники больше 11 тыс. рублей. Дело в том, что по информации прокуратуры Брестчины, бывшая студентка не стала работать по распределению.

В службе информации ведомства рассказали, что в прокуратуру Дрогичинского района пришло ходатайство этого колледжа о предъявлении иска к выпускнице: она отказалась добровольно возместить средства, затраченные государством на ее обучение.

Согласно результатам прокурорской проверки, жительница Дрогичинского района обучалась в этом колледже на специальности «эксплуатация электронно-вычислительных машин” с присвоением квалификации “оператор ЭВМ” за счет местного бюджета. В 2024 году она окончила обучение, однако на работу по распределению не пошла и, как утверждают в прокуратуре, за перераспределением в учебное заведение не обращалась.

[info_b]Как пояснили в прокуратуре, молодой рабочий, не отработавший по распределению обозначенный срок, обязан возместить средства, затраченные на его подготовку из республиканского и (или) местных бюджетов, в соответствующий бюджет.[/info_b]

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“Бывшая студентка колледжа с момента окончания обучения и до настоящего дня нигде официально не трудоустроена”, - [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/soblyudenie-ekonomicheskikh-interesov-gosudarstva/v-sfere-ekonomiki/po-isku-prokurora-dr17042025/” target=“_blank” rel=“noopener”] добавили [/link] в ведомстве.

Суд взыскал с выпускницы в доход государства расходы, затраченные на ее обучение, на сумму больше 11 тыс. рублей, а также госпошлину в размере свыше 500 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что в Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали в конце лета 2024-го о случае, который произошел в Калинковичском районе Гомельской области. Выпускник одного из учебных заведений не отработал положенные по закону пять лет распределения (он поступал в вуз по целевому направлению). За это на него подали в суд, желая взыскать затраченные деньги на обучение, однако в итоге вину молодого человека не признали.

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