В чём разница трудового договора и контракта? Юристы объяснили, что в Беларуси выгоднее для работника

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Опубликовано: 03.11.2024 13:18 , Обновлено: 03.11.2024

Нередко белорусам, которые работают по трудовым договорам, наниматели предлагают перейти на работу по контракту. Далеко не все работники видят разницу между этими двумя формами трудоустройства, но с юридической точки зрения она есть, и существенная. Основные нюансы этого вопроса разъяснили в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Как рассказал адвокат юридической консультации Железнодорожного района Гомеля Евгений Курнасенко, переходя на работу по контракту, сам работник получает ряд ценных для него преимуществ. Среди основных из них юрист назвал следующие:

минимальный срок контракта в 1 год (в отличие от контракта, трудовой договор заключается на неопределённый срок и может быть расторгнут практически в любой момент);

до 5 дней дополнительного поощрительного отпуска в году;

повышение тарифной ставки (тарифного оклада) - но не более 50%.

Для отдельных категорий работников при переходе на контрактные отношения также закон предусматривает дополнительные гарантии продления трудовых отношений.

При всём при этом, соглашаясь работать по контракту, а не по трудовому договору, работник соглашается на определённые ограничения. Например, он уже не сможет уволиться по собственному желанию, а если не захочет продлевать действие контракта, обязан будет предупредить нанимателя не позднее чем за месяц до истечения срока контракта, причём в письменной форме.

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Кроме того, для контрактных работников в законодательстве предусмотрена обязательная аттестация не реже 1 раза в 3 года. Её обязаны проходить все работники, занимающие должности служащих.

Помимо всего прочего работодатель имеет право лишить премии работающего по контракту сотрудника или сократить продолжительность положенного ему по закону трудового отпуска в случае отсутствии на рабочем месте без уважительных причин.

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