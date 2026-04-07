В четырех областях Беларуси ветер снес деревья и рекламные щиты

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Опубликовано: 07.04.2026 11:29 , Обновлено: 07.04.2026

В МЧС Беларуси (Министерстве по чрезвычайным ситуациям) отчитались о ликвидации последствий сильного ветра сразу в четырех областях страны. Шквалистые порывы обрушили деревья на дорогах в Витебской, Брестской, Минской и Гродненской областях.

Кроме деревьев, пострадали некоторые конструкции. Так, в Гродно на улице Гаспадарчей порывом ветра сорвало металлический лист с парапета торгового центра. Прибывшие на место работники МЧС демонтировали конструкцию.

Аналогичная помощь по уборке рекламного щита и элементов кровли потребовалась в Бресте.

По оперативным данным ведомства, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Тем временем Белгидромет на 7 апреля (вторник) объявил оранжевый уровень опасности по юго-западной половине Беларуси, а также в Минске из-за сильного западного, северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 15-20 м/с (54-72 км/ч).

Белгидромет и МЧС предупредили об оранжевом уровне опасности из-за ветра до 72 км/ч