Белгидромет и МЧС предупредили об оранжевом уровне опасности из-за ветра до 72 км/ч

Опубликовано: 07.04.2026 08:25 , Обновлено: 07.04.2026

Белгидромет на 7 апреля (вторник) объявил оранжевый уровень опасности по юго-западной половине Беларуси, а также в Минске из-за сильного западного, северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 15-20 м/с (54-72 км/ч).

В МЧС (Министерстве по чрезвычайным ситуациям) предупредили, что шторм может привести к обрыву линий связи и электропередач, нарушению электроснабжения, а также разрушению конструкций и падению деревьев.

На большей части Беларуси прогнозируют осадки (дождь, мокрый снег), а днем по югу возможны даже грозы. Температура воздуха +3…+9°С.

Холодная и промозглая погода продержится до конца недели. Согласно предварительным [link href=“https://belgidromet.by/ru/news-ru/view/pod-ukrytiem-frontalnoj-oblachnosti-tsiklona-rapuntsel-12323-2026” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] прогнозам [/link] Белгидромета, лишь 10-12 апреля (пятница-воскресенье) влияние фронтальных разделов циклона Рапунцель в Беларуси ослабнет и с ростом атмосферного давления осадков станет меньше. При этом холодная погода будет на 1-6°С ниже климатической нормы.

Ранее, в понедельник, под Минском сильный ветер уже сносил деревья. Фото очевидцев появились в соцсетях.