В Черногории рассказали о планах ввести визы для белорусов

Опубликовано: 18.11.2024 16:29 , Обновлено: 18.11.2024

Черногорская газета Dan со ссылкой на источники в правительстве страны 15 ноября написала, что государство намерено ввести в "ближайшее время" визы для белорусов и россиян, чтобы начать "серьезные реформы" в сфере визовой политики.

Также такая мера нацелена на “гармонизацию с правилами, действующими в Шенгенской зоне”. Издание отметило, что введение виз для белорусов и россиян приведет к “последствиям для социальных и экономических отношений Черногории с этими странами”. В том числе, конечно, это повлияет на приток туристов в страну.

Dan пояснила, что Евросоюз (ЕС) потребовал от стран-кандидатов (а это и Черногория с 2010 года) принятия визового режима, включающего так называемый список третьих стран, куда входят государства, чьим гражданам нужны визы для въезда в ЕС.

“Соответственно, Черногории придется ввести визовый режим для граждан таких стран, как Россия, Беларусь, Китай, Иран и многих других”, - написали черногорские журналисты.

Туроператоры назвали «самый популярный» курорт у белорусов летом 2024 года. Куда сейчас билеты стоят от 530 рублей?

По их словам, есть вероятность, что Черногория будет добиваться “конкретных договоренностей” для отдельных стран в ходе переговоров о вступлении в ЕС, но шансы на то, что европейские чиновники согласятся на “большие отклонения, относительно невелики”.

[info_b]Отметим, что пока белорусы могут приехать в Черногорию без визы на 30 дней.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Еврокомиссия в октябре решила отложить введение автоматической системы регистрации въезда и выезда (EES) на внешних границах Шенгенской зоны. Изначально планировалось, что она заработает к 10 ноября. Однако, как заявила комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон, “очевидно, что она не начнет работать 10 ноября”.

Страны ЕС отложили введение новой системы въезда иностранцев