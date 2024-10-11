Страны ЕС отложили введение новой системы въезда иностранцев

Опубликовано: 11.10.2024 10:34 , Обновлено: 13.11.2024

Еврокомиссия решила отложить введение автоматической системы регистрации въезда и выезда (EES) на внешних границах Шенгенской зоны. Изначально планировалось, что она заработает уже через месяц. Однако, как заявила комиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон, на данный момент "очевидно, что она не начнёт работать 10 ноября".

Решение о том, чтобы отложить введение системы EES на неопределённый срок было принято на встрече министров внутренних дел стран ЕС в четверг, 10 октября. Йоханссон объяснила, что три страны-члена Евросоюза оказались ещё не готовы к анонсированным ранее нововведениям.

Хотя комиссар не назвала, у каких стран возникли проблемы с введением новой системы, как сообщил телеканал Euronews, ранее дипломаты в Брюсселе заявляли, что речь идёт о Германии, Франции и Нидерландах.

Помимо проблем, возникших у конкретных стран, Йоханссон отметила, что у европейских чиновников возникли “некоторые опасения по поводу устойчивости системы”.

Тем не менее, она выразила надежду на то, что внедрять EES можно будет поэтапно, вводя её “шаг за шагом” в странах ЕС. Присоединиться к системе ранее также выразили желание власти четырёх государств-ассоциированных членов Шенгенского соглашения: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Впрочем, две страны, входящие в состав ЕС, отказались пока вводить у себя EES - это Кипр и Ирландия.

Для остальных же предполагается существенно изменить процедуру проверки на границах, в частности, заменить традиционный физический штамп в паспорте сверкой биометрических данных пересекающих границу лиц.

Ранее Telegraf.news рассказал, что это будет означать на практике для туристов, в том числе, белорусских, например, пересекающих границу с Польшей. Так, при первом посещении любой страны, подключённой к системе EES, им придётся зарегистрировать в системе свои паспортные данные и биометрические данные, в том числе, оставить отпечатки пальцев и фотографию. Обычно эти данные хранятся в системе в течение трех лет. Тем, кто откажется предоставить эти данные, будет отказано во въезде в страну.

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Система EES будет распространяться на всех граждан третьих стран, которые имеют право на краткосрочный въезд в страну – то есть до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Это касается как иностранцев, которые обязаны получать визу, так и граждан третьих стран, с которыми ЕС подписал соглашения о либерализации визового режима для краткосрочного пребывания.