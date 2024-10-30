Туроператоры назвали «самый популярный» курорт у белорусов летом 2024 года. Куда сейчас билеты стоят от 530 рублей?

Опубликовано: 30.10.2024 17:40 , Обновлено: 30.10.2024

В Республиканском союзе туристических организаций (РСТО) назвали «самый популярный» курорт у белорусов летом 2024 года и рассказали, за сколько туда сейчас можно улететь.

Так, «хитом сезона», по информации РСТО, как и в 2023-м, стала турецкая Анталья. На 22 ноября туда запланирован последний рейс авиакомпании “Белавиа” из Минска.

По информации туроператора «АэроБелСервис», еще есть в продаже туры с обратным вылетом из Антальи на 22 ноября. “Все остальные так называемые «обратки» проданы”, - сообщили там.

Стоимость билетов в одну сторону (Минск - Анталья) на 2, 3, 6, 7, 9, 12, 15 и 22 ноября - от $160 (или 530 белорусских рублей), добавили в РСТО.

Ранее Telegraf.news писал, что в Республиканском союзе туристических организаций 28 октября сообщили о начале бронирования авиатуров на горнолыжные курорты. Посмотрели, куда белорусам дешевле всего можно отправиться в этом году, причем без оформления виз.

От 565 евро. Белорусские туроператоры открыли бронь на горнолыжные курорты. Куда можно улететь без визы?